El Govern convoca nuevas ayudas para prevenir incendios

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Balears (Fogaiba), ha publicado este martes en el BOIB la nueva convocatoria de ayudas destinadas a la prevención de incendios forestales (PIFO) y a la gestión activa de los bosques para los años 2025 y 2026. El objetivo principal, según han indicado en un comunicado, es reforzar la seguridad de la masa forestal y reducir la vulnerabilidad del territorio ante los riesgos naturales.

La resolución aprueba una dotación inicial de 1,5 millones de euros para la convocatoria de 2025, financiada íntegramente con cargo a los presupuestos del Fogaiba, con posibilidad de incremento adicional si fuera necesario.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que esta línea de subvenciones permite que los propietarios y gestores de fincas forestales puedan llevar a cabo actuaciones que contribuyan a reducir el riesgo de incendios y a restaurar los daños provocados por fenómenos naturales. «Es un paso clave que reafirma el compromiso del Govern para consolidar una gestión forestal activa y sostenible», ha afirmado.

En este sentido, la convocatoria se enmarca en la estrategia de la conselleria para hacer frente al aumento de los riesgos derivados del cambio climático y reforzar la resiliencia de los bosques. La convocatoria cubre actuaciones como la creación y el mantenimiento de fajas de prevención de incendios, el clareo del arbolado y la gestión de zonas afectadas por desastres naturales.

Con estas medidas se pretende incrementar la superficie forestal gestionada, mejorar la resistencia de los ecosistemas y dinamizar la economía vinculada al medio natural. En esta línea, Simonet ha subrayado que estas ayudas son esenciales para conservar los bosques y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las personas y la sostenibilidad del entorno. «Cada inversión en prevención es una inversión en el futuro de nuestro territorio y en la preservación de la biodiversidad, ha remarcado el conseller.

Además, por primera vez en estas ayudas, se han previsto dos periodos de solicitud. El primero, desde este miércoles 17 de diciembre hasta el 27 de febrero de 2026, y el segundo se abrirá del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026.