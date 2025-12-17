Adiós a árboles "centenarios" de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar

Unides Podem Santa Eulària ha denunciado la tala de árboles “centenarios” y las molestias acústicas que, según la formación, están generando las obras en el antiguo camping de es Canar. En una nota difundida este 17 de diciembre, el grupo reclama al Ayuntamiento más control, transparencia y medidas para proteger tanto la calidad de vida vecinal como el entorno.

Según expone la coalición, en las últimas semanas se habrían llevado a cabo actuaciones que han supuesto la eliminación de arbolado de gran antigüedad sin que, afirman, se haya explicado de forma clara a la ciudadanía por qué era necesario, cuál es el alcance de la intervención o qué medidas compensatorias están previstas. A esto, añaden, se suman ruidos “continuados” y, en ocasiones, fuera de horarios que consideran razonables, con un impacto directo sobre el descanso de los residentes y con vibraciones que aseguran que se perciben en las viviendas.

Piden a Santa Eulària que supervise las obras

El concejal en la oposición Álvaro de la Fuente sostiene que “no se puede hablar de sostenibilidad” si se permite la tala de árboles y se toleran ruidos constantes. En este sentido, pide que el Consistorio refuerce la supervisión de las obras y actúe con mayor transparencia.

Entre las medidas que reclama Unides Podem Santa Eulària, la formación solicita que se intensifiquen los mecanismos de inspección, se garantice el cumplimiento estricto de la normativa acústica y ambiental y se prioricen soluciones que eviten la tala del arbolado. También piden que, en los casos en los que la eliminación de árboles sea inevitable, se apueste por planes de reposición.

En su comunicado, la coalición carga además contra la alcaldesa, Carmen Ferrer, afirmando que no han obtenido respuesta a mensajes directos, y enmarca la denuncia en una crítica más amplia al modelo de municipio que, a su juicio, promueve el Partido Popular. Unides Podem asegura que se opondrá a lo que considera una dinámica de “depredación del territorio y especulación”, y concluye que seguirá plantando cara a este tipo de actuaciones.