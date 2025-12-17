Continúan las lluvias en Ibiza: más de siete litros por metro cuadrado y sumando
El tiempo se mantendrá inestable durante toda la semana
La inestabilidad ha llegado a las Pitiusas para quedarse durante toda la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el martes una alerta amarilla para Ibiza y Formentera, que se mantendrá al menos hasta las 14.59 de este miércoles, por lluvias persistentes con intervalos de tormentas, debido a un sistema de bajas presiones.
Hasta el momento, en Ibiza las precipitaciones han dejado 7,4 litros de agua por metro cuadrado, registrando sus momentos de mayor intensidad durante la madrugada de este miércoles. En Formentera, las lluvias han dejado 6 litros de agua por metro cuadrado, con la mayor caída de precipitaciones durante la tarde del martes.
Para el resto del día, Aemet anuncia que las temperaturas experimentarán pocos cambios, con mínimas de 11°C y máximas de 17ºC, mientras que el viento soplará de flojo a moderado del nordeste.
