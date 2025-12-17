Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balears recibe al 22,6% de los migrantes llegados por mar en 2025

Este año han arribado al archipiélago 400 pateras procedentes de Argelia con 7.295 personas

Imagen de archivo de pateras en Ibiza.

EFE

Palma

A lo largo de 2025 han llegado a Balears 400 pateras procedentes de Argelia con 7.295 migrantes, lo que representa el 22,6 % del total de entradas irregulares por mar registradas en el conjunto de España, que ascienden a 32.212 personas. Según el último informe del Ministerio del Interior, que recoge datos hasta el 15 de diciembre, la inmigración irregular en barcos ha crecido este año en Balears un 27,3 % respecto a 2024, mientras que en el conjunto de España ha caído un 44,3 %.

En el último mes, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, han llegado a las costas o han sido rescatadas cerca del litoral balear 35 pateras con 612 personas a bordo.

Estos datos representan un aumento mensual del 9,1 % en el número de migrantes irregulares llegados a las islas. Al conjunto de la Península han llegado en lo que va de año 7.332 inmigrantes por vía marítima, 7 más que a Balears, lo que supone un descenso interanual del 11,8 %. La caída de la inmigración irregular en barcas es especialmente acentuada en Canarias, donde las 17.555 personas llegadas en cayucos representan una caída próxima al 59,9 %.

