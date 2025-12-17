Animales en Ibiza: adoptar a un perro joven costará lo mismo que darle un hogar a uno mayor en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària modificará la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la recogida, acogida y adopción de animales domésticos que viven en entorno urbano, "con el objetivo de ajustar las tarifas a los costes reales del servicio y fomentar la adopción responsable de animales abandonados".

La propuesta introduce cambios concretos en las tasas de adopción. Mientras que mantiene sin modificaciones los importes relativos a la recogida de animales, la estancia en el centro municipal y los servicios veterinarios básicos, como la colocación del microchip, el pasaporte sanitario o la vacunación antirrábica.

Casi 90 adopciones en 2025

Durante 2025 se han registrado 88 adopciones, de las cuales 64 corresponden a perros, 17 a gatos y los 7 restantes a otro tipo de animales. El cambio más relevante afecta a la adopción de perros, ya que se elimina la diferenciación por edad que existía hasta ahora. Con la ordenanza vigente, adoptar un perro menor de tres años tenía un coste de 85 euros, mientras que en el caso de perros mayores de esa edad el importe era de 65 euros. Es decir, adoptar a un perro joven costará lo mismo que darle un hogar a uno mayor. Así, se establece una tarifa única de 65 euros para todos los perros.

También se reducen y homogeneizan las tasas de adopción para otros animales que costará lo mismo que en el caso de los perros para cualquier tipo de animal salvo los gatos. La adopción de équidos y de otros animales domésticos costará 65 euros, mientras que la adopción de gatos tiene una tarifa simbólica: 5 euros. Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària destacan que esto pretende fomentar la adopción y control del abandono.

CSI canino

Asimismo, la modificación de la ordenanza incorpora, por primera vez, una tasa específica por la obtención del ADN canino, fijada en 37,50 euros. Esta medida permite adaptar la normativa municipal a las nuevas herramientas de identificación y control animal, reforzando la lucha contra el abandono y promoviendo una tenencia responsable.

La modificación de la ordenanza se aprobará, inicialmente, en la sesión plenaria de diciembre y se someterá a exposición pública durante un plazo de treinta días hábiles, durante el cual la ciudadanía podrá consultar el expediente y presentar alegaciones a través del tablón de anuncios y de la sede electrónica municipal.

Para Mónica Madrid, edil de medioambiente de Santa Eulària, "esta actualización de la ordenanza no incrementa el coste del servicio de recogida ni de acogida de animales, sino que busca mejorar su sostenibilidad económica y, especialmente, facilitar la adopción y así, que más animales puedan encontrar un nuevo hogar".