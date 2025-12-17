Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

Un alumno de Ibiza, finalista de un concurso digital de dibujo infantil

Martín Mauri Hernández destaca entre más de 9.300 niños y niñas de todo el país

Martín Mauri Hernández, finalista del concurso de dibujo de Aqualia

Martín Mauri Hernández, finalista del concurso de dibujo de Aqualia / Ayuntamiento de Ibiza

Jessica Merodio

Ayuntamiento de Ibiza

Ibiza

Martín Mauri Hernández, alumno del CEIP La Consolación de Ibiza, se ha convertido en uno de los finalistas de la XXIII edición del Concurso Digital de Dibujo Infantil convocado por la empresa de agua Aqualia

Más de 9.300 niños y niñas que se encuentran cursando 3º y 4º de Primaria en los municipios españoles donde Aqualia opera, han participado de la competición enmarcada en el lema 'Misión RegenerACCIÓN'

Este miércoles, el Teniente Alcalde Jordi Grivé, la directora del CC La Consolación, junto al responsable de Aqualia en el municipio, David Bernaus, han entregado un premio a Martín Mauri Hernández: una tarjeta regalo por valor de 30€ para material deportivo, una mochila y una botella de agua reutilizable. 

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta y pasar a la 'RegenerACCIÓN', recuperando las zonas dañadas con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua. 

El objetivo: fomentar la educación en sostenibilidad

Según informan desde la organización del certamen, el Concurso Digital de Dibujo Infantil ha ofrecido un total de 4.583 horas de formación digital en sostenibilidad, consolidándose como una “iniciativa educativa de referencia” que ya “ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de una gestión eficiente del agua y el esfuerzo que implica disponer de agua potable con solo abrir el grifo”.  

Noticias relacionadas y más

El proyecto “tiene el objetivo de lograr que la sociedad futura adquiera mayor sensibilidad y conciencia sobre cómo llega el agua a los hogares, por qué debemos consumirla de forma responsable y cómo es depurada y reutilizada o devuelta al medio natural en las mejores condiciones”, agregan. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents