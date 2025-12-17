Más de 50.000 menores en Baleares crecen en riesgo de pobreza y exclusión social

El 24,9% de las personas menores de 18 años de Baleares se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 34,1 % de la población menor que pasa por estas dificultades en el conjunto de España, según denuncia este miércoles la organización Aldeas Infantiles SOS.

En un comunicado, la organización detalla que esto implica que más de 50.000 niños y adolescentes del archipiélago crezcan en el seno de familias con problemas para cubrir sus necesidades básicas y para estar plenamente integradas en la sociedad.

No obstante, Baleares es la tercera comunidad autónoma con menor proporción de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, y también ha experimentado la segunda mayor reducción de este porcentaje a nivel nacional, solo por detrás de Galicia.

Sin embargo, la situación por la que pasan los 50.000 niños y adolescentes baleares afectados compromete su derecho a gozar de una salud, vivienda, educación y ocio de calidad.

Niños juegan en un parque infantil en una imagen de archivo. / Gustavo Santos

Para estos menores, así como para sus familias, estas carencias conllevan dificultades para mantener hogares seguros, contar con una alimentación equilibrada, cubrir gastos en material educativo o realizar actividades extraescolares, deportivas, culturales o sociales, entre otras cosas.

194 menores atendidos por la entidad

En este contexto, la ONG atendió a lo largo de 2024 en Baleares a 194 niños y adolescentes y a 54 familias, a través de sus diferentes planes de prevención: el Centro de Día de Palma y el Programa de Familia.

Sobre cómo funciona el Centro de Día de Palma, en el barrio de Son Gotleu, su director, Luis Miguel Grela, explica que se dedican al "fortalecimiento" de familias que vienen derivadas de servicios sociales y que trabajan de forma coordinada con los centros educativos y entidades de la zona.

"Cuando se detecta alguna situación que puede poner en peligro ese correcto desarrollo del niño o de la niña, nos envían a la familia y trabajamos desde una perspectiva socioeducativa con ella", detalla.

En cuanto al otro programa, el de Familia, el experto explica que se trata de "brindar atención terapéutica" y que trabajan de forma estrecha con el Centro de Día de Palma.

"Al final trabajamos lo mismo, pero desde el programa familiar lo hacemos con una perspectiva terapéutica", añade este experto.