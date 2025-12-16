Vuelve la Fira de sa Sobrassada: estas son las fechas

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la III Fira de sa Sobrassada, una cita que consolida su apuesta por destacar y proteger uno de los productos gastronómicos más representativos de Ibiza. La feria, que combina tradición, gastronomía y actividades populares, se celebrará en dos jornadas, los sábados 20 y 27 de diciembre, en Sant Josep y Sant Jordi, respectivamente.

La concejala de Promoción Empresarial y Transportes, Lourdes Marí, ha subrayado que esta feria "es una oportunidad para dar visibilidad a nuestros productos locales y al trabajo que realizan los productores del municipio". Marí ha añadido que el Consistorio "continuará apostando por iniciativas que refuercen la economía local, especialmente fuera de la temporada turística".

Por su parte, el director insular de Medio Rural y Marino, Joan Marí, ha destacado que "si hay un producto que identifica a Ibiza, especialmente en invierno, es la sobrassada, uno de nuestros símbolos gastronómicos que se merece plenamente una feria como esta". Marí ha remarcado que este tipo de eventos "sirven para hacer pueblo y, al mismo tiempo, para promocionar y poner en valor los productos locales y el sector primario de la isla".

Primera jornada

La primera jornada, el sábado 20 en Sant Josep, comenzará a las 11 horas con una demostración de elaboración de sobrassada a cargo de Carn & Coop junto al Ayuntamiento. A las 12 horas tendrá lugar una ballada pagesa con el grupo folklórico local, un showcooking dirigido por Marga Orell, además de diversos mercados artesanos y talleres infantiles. A las 14 horas, en la carpa, se celebrará una frita popular de porc, calamar y sobrassada.

Por la noche, a las 21 horas, tendrá lulgar el XVII Sobrassada Rock, con conciertos de La Calle y Lobos (tributo a Leiva y Pereza), además de servicio de sobrassada, torradoras, bocadillos y ambiente festivo. Esta actividad está organizada por Ca sa Majora Segle XXI.

La Fira en Sant Jordi

La segunda jornada, el sábado 27 en Sant Jordi, repetirá el formato: a partir de las 11 horas se ofrecerá una nueva demostración de elaboración de sobrassada por Carn & Coop en la carpa. A las 12 horas habrá ballada pagesa con el grupo folklórico de Sant Jordi, showcooking, mercado artesano y talleres infantiles. Finalmente, a las 13.30 horas, la plaza de Sant Jordi acogerá una degustación de tapas elaboradas con sobrassada en las casetas de Navidad.