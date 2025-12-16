Has ganado el Gordo de la lotería de Navidad: ¿Qué pisos puedes comprarte en Ibiza?

Si este año la suerte se alía contigo y te toca el Gordo de Navidad, quizá te estés preguntando: ¿qué tipo de vivienda podría comprarme en Ibiza con los 400.000 euros del premio íntegro? Atención a lo de íntegro porque la retención es de un 20%, por lo que el presupuesto sería aún más ajustado. Esa pregunta, propia del sueño de tener una vivienda en una isla que no es precisamente conocida por ser económica, podría llegar a cumplirse.

Esta selección de inmuebles, desde estudios acogedores hasta modernos apartamentos con vistas al mar, son algunos ejemplos que pueden encontrarse en los portales inmobiliarios Fotocasa e Idealista para ir cogiendo ideas si los niños de San Ildefonso cantan tu número.

Piso Sant Agustí / Fotocasa

Piso en venta en Sant Agustí: 380.000 euros

Ubicado en una zona residencial, este piso en planta baja con terraza y piscina de 45 m² tiene dos habitaciones dobles y un baño, ideal para parejas o pequeñas familias. Su terraza de casi 16 m² es perfecta para disfrutar tras la alegría de haber conseguido un premio redondo. Además, incluye plaza de parking, un detalle que suma comodidad a la propiedad.

Apartamento en Sant Antoni / Fotocasa

Piso en Sant Antoni: 280.000 euros

Este inmueble de 98 m² se encuentra en el barrio de Ses Païsses. Consta de tres habitaciones, un baño y terraza. Ideal para quienes buscan un proyecto con potencial en una de las zonas más demandadas de la isla.

Piso en Cala Vedella / Fotocasa

Estudio en Cala Vedella: 260.000 euros

Este pequeño apartamento de 45 m² en planta baja incluye una terraza parcialmente cubierta y jardín privado. Reformado en un 80%, solo necesita algunos acabados e instalar la cocina. Orientado al sur, recibe sol durante todo el año y se encuentra a solo diez minutos caminando de la playa. Perfecto para quienes buscan tranquilidad y proximidad al mar.

Mini duplex en Dalt Vila / Fotocasa

Mini dúplex en Dalt de la Vila: 265.000 euros

Este singular apartamento de 35 m² se distribuye en dos plantas y ofrece la posibilidad de disfrutar de una terraza comunitaria de 30 m² con vistas al puerto y al mar. Aunque no admite financiación hipotecaria debido a su división registral, es ideal para quienes valoran la ubicación y el carácter del casco histórico de Ibiza.

Piso en Playa d'en Bossa / idealista

Obra nueva en Playa d’En Bossa: 397.200 euros

La promoción Célere Opal ofrece viviendas de 51 m² con un dormitorio, garaje incluido y modernas calidades. El complejo cuenta con piscina, gimnasio y zona chill out. Diseñadas para la máxima comodidad, estas viviendas son una opción de obra nueva en una de las zonas más animadas de la isla, perfectas para quienes buscan modernidad y servicios completos.

Piso en Santa Eulàlia / Idealista

Apartamento en Santa Eulària: 375.000 euros

Con 48 m², un dormitorio y vistas al mar y al Puig de Missa, este apartamento está listo para entrar a vivir. Su balcón y su proximidad a la playa lo convierten en una opción ideal como primera residencia o segunda vivienda, combinando comodidad y ubicación privilegiada en pleno centro de Santa Eulària.

Piso en Playa d'en Bossa / Idealista

Apartamento en Platja d’en Bossa: 309.000 euros

Este luminoso piso de 42 m² con una habitación se encuentra en un edificio tranquilo, ideal para parejas o como primera vivienda. Su diseño abierto integra salón y cocina, y desde su balcón se puede disfrutar de vistas despejadas hacia la montaña y el campo. Un espacio con potencial para personalizar a tu gusto.

Piso en Sant Antoni / Idealista

Piso reformado en Cala Gració: 359.500 euros

De 61 m² y dos habitaciones, este piso se encuentra a un minuto de la playa. Forma parte de una comunidad tranquila y destaca por sus vistas al mar y la puesta de sol. Con salón y cocina abierta, totalmente reformado, combina comodidad, modernidad y cercanía a la naturaleza, convirtiéndolo en una excelente opción para vivir o invertir.

Con el Gordo de Navidad completo, el sueño de tener una vivienda en Ibiza deja de ser solo eso: un sueño. Solo hace falta decidir cuál será tu rincón favorito y empezar a imaginar tu vida disfrutando de un nuevo hogar.