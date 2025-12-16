Barby Pinello, vecina de Ibiza: "Estoy alquilando una habitación por 350 euros al mes y a media manzana del mar"

La salida del turismo estacional incrementa el número de viviendas disponibles en Ibiza y reduce, en parte, las prácticas más abusivas de la temporada alta, aunque sigue sin resolver el problema de fondo. Muchos propietarios optan por contratos temporales vinculados exclusivamente a los meses de invierno, lo que obliga a los inquilinos a abandonar la vivienda cuando se aproxima el verano.

En este contexto, algunos residentes logran acceder a alojamientos que durante el resto del año resultan inaccesibles, como en el caso de Barby Pinello, vecina de Platja d’en Bossa: “Estoy alquilando una habitación por 350 euros al mes, a media manzana del mar, aquí en el caminito hippie”, explica. Una cifra impensable durante los meses de verano y que, para muchos, solo es viable durante el invierno.

Su experiencia no es una excepción, tal y como reflejan los comentarios a su publicación en redes sociales. Cada vez más personas optan por llegar a Ibiza entre otoño e invierno para preparar la temporada alta: hacer contactos, encontrar alojamiento y acceder a mejores oportunidades laborales antes de que los precios se disparen a partir de abril o mayo. Una estrategia de adaptación ante un mercado de vivienda que, incluso en temporada baja, sigue marcado por la tensión estructural.

Baleares, un mercado sin respiro

Según los últimos datos de un informe de Fotocasa, Baleares se mantiene como uno de los territorios donde el acceso a la vivienda es más complicado. Aunque el consenso de los expertos apunta a que el precio de compra seguirá subiendo en 2026 de forma más moderada que en años anteriores, el problema de fondo no cambia: la escasez de oferta frente a una demanda muy superior.

En el caso balear, esta presión se intensifica por factores propios del territorio. La falta de suelo disponible, el peso de la vivienda turística y el interés constante de compradores nacionales e internacionales convierten a Ibiza en una de las zonas más caras y con menor capacidad de corrección del país. Las previsiones sitúan las subidas de precios en una horquilla que va del 3% al 10%, dependiendo del tipo de vivienda y su ubicación.

Dos realidades

Esta evolución dibuja un mercado inmobiliario a dos velocidades. Por un lado, el invierno permite acceder a alquileres temporales más asequibles, como el de Barby, y a una Ibiza más habitable, aunque no exenta de carencias como la falta de transporte público o servicios limitados fuera de temporada. Por otro, la tendencia de fondo apunta a un encarecimiento sostenido de la vivienda, especialmente en las zonas más demandadas del litoral balear.

La vivienda nueva seguirá concentrando los precios más altos, mientras que la segunda mano reformada gana protagonismo en un mercado donde los inmuebles por debajo de los 200.000 euros son cada vez más escasos. La moderación de los tipos de interés podría actuar como freno relativo, pero no se esperan bajadas significativas en un territorio ya altamente tensionado.

Adelantarse a un "mañana" más caro

Así, vivir Ibiza en invierno se ha convertido para muchos en una oportunidad estratégica más que en una solución a largo plazo. La tranquilidad y los alquileres más bajos contrastan con un futuro en el que comprar o alquilar de forma estable será cada vez más difícil. Una paradoja que, por desgracia, define el actual modelo residencial de la isla: mientras el invierno abre pequeñas ventanas de acceso, el mercado de la vivienda en Baleares sigue avanzando hacia precios cada vez más inasumibles para buena parte de la población.