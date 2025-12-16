A la venta un ático en la avenida de España de Ibiza con vistas espectaculares

Un ático ubicado en el número 1 de la avenida de España, en pleno corazón de Ibiza, se vende por la friolera de 1,4 millones de euros, según la información publicada en Idealista. La vivienda, situada en la octava planta de un edificio con ascensor, destaca por sus vistas privilegiadas sobre algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el paseo de Vara de Rey.

El inmueble ofrece una superficie construida de 230 metros cuadrados, de los cuales 200 metros cuadrados son útiles. Se distribuye en cuatro amplias habitaciones, dos baños, un gran salón-comedor, terraza y balcón. El piso se encuentra pintado y prácticamente vacío, salvo por algunos muebles, lo que permite personalizar los espacios con facilidad. El suelo es de terrazo.

"Inmueble singular"

Construido en 1966, el ático presenta un estado de conservación calificado como bueno, aunque no le iría mal una reforma a tenor de las imágenes. Dispone de armarios empotrados y cuenta con orientación norte y este, lo que garantiza luminosidad durante buena parte del día. No tiene calefacción. "Su ubicación y altura lo convierten en un inmueble singular dentro del mercado residencial de Ibiza", destaca el anunciante. Además, el edificio dispone de acceso exterior adaptado para personas con movilidad reducida, una característica poco habitual en fincas antiguas del centro urbano.