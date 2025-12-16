Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica a través del programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE

Una trabajadora que desde marzo está empleada en una fábrica de Ibiza a través de una ETT, ha expuesto públicamente en el programa ‘Aquí hay trabajo’, de RTVE, una serie de prácticas que considera irregulares y que afectan a sus derechos laborales. El espacio, presentado por María José Molina y Antolín Romero, se dedica desde el año 2000 a resolver dudas sobre empleo, formación y derechos laborales, con el apoyo del SEPE, el INSS, la Inspección de Trabajo, las Cámaras de Comercio y la CEAR.

La trajadora relató lo que el porgrama definió como "una fábrica de irregularidades", detallando varias situaciones que, según explicó, sufre desde el inicio de su relación laboral en marzo. La primera de ellas tiene que ver con las horas extras, que asegura que se las pagan como horas ordinarias.

El inspector de Trabajo Jesús Prieto, colaborador habitual del programa, respondió que un trabajador contratado a través de una ETT "tiene los mismos derechos que el de la empresa donde presta servicio". Añadió que el salario debe corresponder al del convenio aplicable y ser equivalente al de cualquier empleado que desempeñe las mismas funciones en la fábrica. El presentador sugirió a la trabajadora contrastar sus condiciones con las de otros compañeros para comprobar si la empresa está cumpliendo la normativa, ya que como mínimo se ha de pagar como la hora ordinaria y depende del convenio que se pague más por ella.

Otra cuestión planteada por la trabajadora fue la denegación de un permiso retribuido para cuidar a su marido, con el argumento de que "solo le pagan por hora trabajada". Prieto aclaró que todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato o de si proceden de una ETT, tienen derecho a los permisos regulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que incluye cuatro días laborables retribuidos al año para ausentarse por situaciones justificadas.

"Fraude de ley"

La empleada también denunció que lleva encadenando contratos de dos semanas desde marzo. Sobre este punto, Prieto afirmó que si la necesidad que cubre la trabajadora es estable y forma parte de la actividad ordinaria de la empresa usuaria, encadenar contratos temporales en estas condiciones puede constituir un "fraude de ley".

El inspector recomendó a la trabajadora denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo, que es el organismo competente para determinar si existe incumplimiento empresarial y tomar las medidas oportunas.