Tiffany Rene, turista americana llegada a Ibiza en crucero visita Dalt Vila: "Subir hasta aquí merece la pena, ¡pero para mí ya es suficiente!"

Las vacaciones de crucero prometen relax y las playas de ensueño de Ibiza. Sin embargo, para la turista americana Tiffany Rene, su escala en la isla pitiusa incluyó una dosis inesperada de ejercicio: la subida a Dalt Vila. La mujer ha compartido en Youtube un vídeo de su escala y todo lo que hicieron ella y su familia durante un día en Ibiza.

Una de las visitas obligadas fue Dalt Vila, la imponente ciudad amurallada que domina la bahía de Ibiza. Lo que no esperaba era la legendaria subida a través de sus empinadas rampas y escalinatas medievales.

El vídeo, grabado por un acompañante, muestra a Tiffany en una parada a medio camino durante la subida. Exhausta, pero visiblemente impresionada por las vistas explica que aún no ha llegado arriba del todo, pero asegura: "Subir hasta aquí merece la pena, ¡pero para mí ya es suficiente!". La estadounidense señala, mientras lo dice, la cima de la colina, a donde, finalmente, llegan, según se puede ver en las imágenes.

Tras la visita, una parada en el puerto para reponer fuerzas

Tras el paseo, la turista y su familia hacen una parada en el puerto para comer y reponer fuerzas. Además, aprovecha para destacar la buena temperatura que hay en la isla: "Yo me he quitado la chaqueta", dice mientras se queda en camiseta de tirantes en una terraza del puerto, donde degusta una ensalada y unas gambas al ajillo.

Tiffany Rene durante su comida en el puerto / Youtube Tiffany Rene

La americana, seducida por la isla nada más bajar del crucero por la luz, el sol y el color del mar (y eso que está en el puerto), explica en el vídeo que Ibiza ofrece un rico componente cultural y de patrimonio que va más allá de sus famosas playas y vida nocturna. Además, insiste en la importancia de incluir el patrimonio histórico en los itinerarios de cruceros, aunque advierte a futuros visitantes que deben estar preparados para el ascenso.