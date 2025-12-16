Fina Darder, coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació: «Las sociedades han prosperado gracias a las migraciones»

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora este jueves, el Fons Pitiús de Cooperació organizó ayer en Vila un coloquio y la proyección de ‘Històries de migracions. Ibiza i Formentera, terra de sortida i arribada’. Este material audiovisual forma parte de la muestra homónima que desde diciembre de 2024 y hasta noviembre de este año ha pasado por todos los municipios pitiusos. En esta entrevista realizada en las horas previas al evento, celebrado en el Centro de Creación Joven C19, la coordinadora de la entidad, Fina Darder, analiza el objetivo y los resultados de la iniciativa.

¿Cuál es la chispa que encendió el proyecto ‘Històries de migracions. Ibiza i Formentera, terra de sortida i arribada’?

Uno de los ejes estratégicos de trabajo del Fons Pitiús de Cooperació es el de derechos humanos de las personas migrantes. Trabajamos mucho con los centros educativos y nos estamos encontrando, a veces, actitudes de rechazo hacia la migración, las mismas que se pueden encontrar en la sociedad. Nuestra intención con esta iniciativa era llegar a todos, a los jóvenes y a la población en general, para intentar contrarrestar los discursos de odio que estamos oyendo y que lo único que hacen es polarizar a la sociedad y ponernos a unos en contra de los otros, cuando lo que hay que hacer es favorecer la convivencia. Con esa idea en mente pensamos en hacer una exposición que nos recordara que nosotros también fuimos un pueblo migrante y lo fuimos en una medida muy grande porque hubo una época, a principios del siglo XX, en que un 25% de la población se había ido de Ibiza y de Formentera. Decidimos que confluyeran en el mismo espacio las historias de personas que migraron desde las Pitiusas antes de que empezara el boom turístico en los 60 y los relatos de personas que desde esa década en adelante migraron de otros países a Ibiza y Formentera. La idea era que se encontraran estos dos mundos para poner en valor cómo era y cómo es ser migrante hoy en día. De ahí salió una exposición de 25 paneles, trece de ellos están dedicados a personas que se marcharon de las Pitiusas a vivir a otros países y doce a los que han migrado aquí.

Un momento del coloquio conducido por Bea de Astorza. / Vicent Marí

Esa idea inicial de la muestra la complementaron luego con la proyección de una serie de piezas audiovisuales y coloquios...

Sí, es un proyecto que ha ido creciendo con el tiempo. Pensamos que más allá de la exposición, para complementarla, sería interesante hacer piezas audiovisuales breves centrándonos en algunos aspectos del proceso migratorio, aportando información distinta a la que recogen los paneles de la muestra. Intentamos que fueran historias diferentes, algunas hablan sobre la añoranza, otras recogen anécdotas curiosas o se centran en temas que llaman la atención del migrante cuando llega a las Pitiusas, como la lengua, los hábitos o la cultura. Aunque la exposición ya se ha clausurado, la gente tiene la posibilidad de ver los audiovisuales de ‘Històries de migracions’ en YouTube.

Leyendo y escuchando los testimonios que recogen en esta iniciativa, ¿diría que realmente hay mucha diferencia entre cómo era y cómo es hoy en día ser migrante?

No. Lo que ha puesto de manifiesto la exposición es que las personas siguen migrando por las mismas razones. La mayor parte de ellas tiene que ver con la pobreza, con la falta de trabajo y también con la persecución política. Hay que decir que las migraciones que tratamos son siempre forzadas. También las dificultades que se encuentran los migrantes, antes y ahora, son las mismas: la lengua, la separación de la familia, la sensación de desarraigo respecto a lo que ha sido tu vida hasta ese momento, de tus hábitos, tus costumbres, incluso de tu trabajo. Muchas personas de las que venían o vienen aquí tienen titulación y como no les reconocen sus estudios se tienen que poner a trabajar limpiando escaleras o acompañando a personas mayores. En los audiovisuales recogemos experiencias de todo tipo. Algunos se han encontrado al llegar entornos más hostiles y otros, en cambio, han tenido muy buena acogida.

La muestra la han visitado muchos colegios e institutos. ¿Qué han detectado observando las reacciones de los estudiantes?

Lo que te voy a contar lo hemos detectado no solo con la muestra sino también en los talleres que hacemos para mejorar la convivencia y para que entiendan que cualquier persona puede llegar a tener que emigrar de su lugar de origen para buscarse la vida en otro sitio. Muchos de los comentarios y actitudes en contra de la migración que nos hemos encontrado provienen de personas que son migrantes o hijos de migrantes, aunque no se reconocen como tal. Yo creo que es un problema también de identidad, no saben de dónde se tienen que sentir. Estamos trabajando mucho en este sentido. Desde el año pasado hacemos un proyecto piloto en cuatro institutos de la isla en colaboración con Cruz Roja. Hacemos talleres y también contamos con voluntarios y voluntarias de esta entidad que son migrantes y que han llegado a las Pitiusas algunos en patera y otros de manera legal por el aeropuerto. Cuando ellos explican su experiencia nos estamos encontrando que algunos de estos estudiantes se identifican con esas historias. Estas sesiones están resultando muy catárticas. Lo que intentamos hacer con estas iniciativas es contrarrestar los mensajes racistas o xenófobos que les llegan a través de determinados medios de comunicación y de las redes sociales. Estamos hablando de gente joven, que todavía se está formando y que, por tanto, es fácil de captar con un discurso que se alimenta de frases muy cortas, planas y que van directas a la parte más emocional de la persona.

¿Está satisfecha con la repercusión de ‘Històries de migracions’?

Estamos muy contentas porque ha tenido mucha repercusión y ha llegado a personas a las que normalmente no llegábamos. La ha visitado muchísima gente y a todo el mundo le ha suscitado algo. Se ha conseguido que la gente se identificase con ella porque todo el mundo en Ibiza tiene a alguien que migró en algún momento.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora este jueves?

Que la migración es algo positivo y que todos podemos tener que emigrar en un momento dado. Las sociedades han prosperado gracias a la diversidad de maneras de pensar, de formas de entender el mundo y de hábitos que suponen las migraciones. Esa pluralidad enriquece y nos hace evolucionar.