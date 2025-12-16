Santa Eulària incorpora una veintena de trabajadores gracias a los programas mixtos del SOIB

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha dos nuevos programas mixtos de formación y empleo del SOIB, que permitirán la incorporación de 20 trabajadores al Consistorio para desempeñar tareas administrativas y labores de limpieza. Se trata de los proyectos SOIB Jove Administració Jove 4 y SOIB 30 Santa Eulària Neta 6, integrados en el programa 'SOIB Formació en Alternança en el Sector Públic Instrumental d’Entitats Locals i el Tercer Sector d’Acció Social 2025-2026', según informa en una nota el Consistorio.

Ambas iniciativas están financiadas por fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y pueden contar con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa FSE Plus Illes Balears 2021-2027. El Ayuntamiento también participa activamente al aportar instalaciones, personal y recursos propios para garantizar su correcta ejecución.

Jóvenes y mayores de 30 años

El programa SOIB Jove Administració Jove 4, dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, ofrece formación combinada con empleo remunerado durante un año. Los diez participantes cursarán el certificado profesional de grado C en Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, mientras trabajan en diferentes departamentos municipales.

Por su parte, el programa SOIB 30 Santa Eulària Neta 6 está orientado a personas desempleadas mayores de 30 años. Durante seis meses, las diez personas seleccionadas obtendrán el certificado profesional de grado C en Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, al tiempo que desarrollan tareas prácticas de limpieza en distintas áreas del Ayuntamiento. Ambos grupos recibirán además formación complementaria en informática y resolución de conflictos.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, acompañada por representantes municipales y del SOIB, dieron la bienvenida a los nuevos trabajadores en un acto celebrado en la Sala de Plenos, donde también se formalizó la firma de los contratos. Ferrer trasladó el apoyo del Consistorio en el inicio de esta nueva edición y destacó la importancia de estos programas para la empleabilidad local.

"Con la puesta en marcha de estas iniciativas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de la ciudadanía y la mejora de la cualificación laboral mediante una combinación de experiencia práctica y formación reglada", ha asegurado el Consistorio.

Esta edición incorpora además las novedades de la nueva Ley de Ordenación de la Formación Profesional, que moderniza el sistema de FP y otorga a las titulaciones obtenidas reconocimiento oficial académico y profesional, reforzando su valor en el mercado laboral.