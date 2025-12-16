Sant Antoni aporta 36.000 euros a seis 'colles' de 'ball pagès'

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha firmado nuevos convenios de colaboración con las seis colles de ball pagès del municipio con el objetivo de fomentar el folclore, la música y la cultura tradicional ibicenca, según ha informado en una nota el Consistorio.

El acto de firma han asistido el alcalde, Marcos Serra; la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, Eva Prats; y los presidentes de las agrupaciones folclóricas Brisa de Portmany, Colla de Sant Rafel, Colla d'Aubarca, Colla de Can Bonet, Colla de Buscastell y Colla de Portmany.

A través de estos convenios, el Ayuntamiento destina una aportación económica anual de 36.000 euros, que se reparte equitativamente entre las seis entidades, con 6.000 euros para cada colla. "Esta colaboración tiene como finalidad impulsar la formación, conservación, práctica y difusión de la cultura popular y del patrimonio folclórico del municipio", ha señalado el Consistorio.

Fiestas patronales

Durante la vigencia de los convenios, las colles de ball pagès participarán activamente en las fiestas patronales de las parroquias, festivales folclóricos y tradicionales ballades de pou, así como en acciones formativas y educativas, cursos, encuentros e intercambios culturales. Asimismo, colaborarán en actos promocionales de la isla y en iniciativas destinadas al fomento de las costumbres y tradiciones ibicencas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Antoni "reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones locales, apoyando el trabajo que realizan las entidades culturales para mantener vivo el patrimonio cultural del municipio", ha concluido el Consistorio.