La sanidad pitiusa busca su medicina

Listas de espera con las demoras disparadas, saturación y falta de camas durante la epidemia de gripe, falta de oncólogos tras la marcha de una de las especialistas del servicio, contrataciones sospechosas, abandono de cargos de la dirección de Can Misses, ambulancias viejas constantemente en el taller y nuevas que ocho de cada diez técnicos no pueden conducir, el helicóptero sanitario fuera de servicio dos semanas, el quirófano y el paritorio de Formentera cerrados por unos hongos...

Protesta de médicos de diciembre. | | JUAN A. RIERA

2025 no ha sido un buen año para la sanidad pública pitiusa. De hecho, a falta de cinco semanas para que acabara el año el máximo responsable de la sanidad pública decía basta. Enrique Garcerán presentaba su dimisión tras un final de verano y principios de otoño en el que la presión se había ido cerniendo sobre él. A la ristra de abandonos en su equipo de confianza, una desbandada que la consellera balear de Salud se empeñaba en negar en el Parlament balear, siguió la puntilla: una carta de 22 jefes y coordinadores de servicio del Hospital Can Misses dirigida a la presidenta del Govern y los máximos responsables de la conselleria balear de Salud en la que alertaban de la "situación de crisis" y criticaban, aunque sin nombrarle directamente, a la "imposición, intransigencia y la falta de empatía" de la dirección del área sanitaria.

Concentración contra las agresiones. | | M. SASTRE

Así, el 21 de noviembre Garcerán anunciaba su dimisión en un acto en el que la consellera y el director del Ib-Salut anunciaban ya a su sucesor: el intensivista y coordinador de Trasplantes de Can Misses Eduardo Escudero. Un cambio con el que se buscaba un poco de calma tras lo que estaba siendo un año complicado.

Listas de espera disparadas

Comenzó después de Reyes con denuncias del hospital saturado por la epidemia de gripe y unas listas de espera disparadas. Los pitiusos eran los ciudadanos de Balears que más debían aguardar para una consulta con el especialista o una operación. En algunos servicios, como Traumatología, la demora media era de 271 días. Los sanitarios han estado buena parte del año en pie de guerra. Y no sólo por la gestión del área sanitaria. En julio salían a las puertas de sus centros para denunciar las agresiones que sufren habitualmente y su indefensión. Y estas últimas semanas estallaban, como en el resto de España, contra la ministra de Sanidad y algunas de las condiciones laborales del Estatuto Marco.

En octubre saltaba la polémica por la contratación del director de Gestión, que no tenía el titulo requerido para ocupar este cargo. Dimitió por este motivo tras dos años en el puesto para volver poco después, tras rebajar los requisitos para volver a contratarle. Se acumulaban los problemas. Y es que ese mismo mes había que cerrar el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera por humedades y, además, durante quince días el helicóptero sanitario no pudo volar por las noches por una avería. Carnaza y más carnaza para la oposición.

Eso sí, 2025 ha sido el año en el que se presentó definitivamente la ampliación del centro de salud Es Viver, que se ha quedado muy pequeño. Las obras auguran un 2026 animado para sus profesionales y pacientes, que deberán trasladarse durante dos años al antiguo Hospital Can Misses. Una mudanza provisional que comenzará en breve, según ha anunciado la conselleria.