Recepción de trabajadores jubilados en el Ayuntamiento de Santa Eulària
Reconocimiento a toda una vida de dedicación y vocación de servicio público
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha rendido un emotivo homenaje a cinco trabajadores municipales que, después de años de trabajo, se han jubilado. El acto ha servido para reconocer toda una vida de dedicación y vocación de servicio público.
En un encuentro celebrado en la sala de plenos y con la alcaldesa Carmen Ferrer y el primer teniente de alcalde Miguel Tur, se les ha hecho entrega a los trabajadores jubilados de unos tradicionales botons pagesos, mientras que a las trabajadoras se les ha obsequiado con un conjunto de joyas formado por unos pendientes y un collar en señal de agradecimiento por el vínculo mantenido durante tantos años con el municipio y la institución.
