El PSOE de Ibiza acusa a Triguero de convertir la 'escoleta' de Can Cantó en una guardería al transferirla al Govern

El Grupo Municipal Socialista de Ibiza pide al alcalde, Rafael Triguero, que dé explicaciones urgentes a las familias y al personal educativo de las escoletes municipales tras la aplicación del decreto que transfiere la escoleta de Can Cantó al Govern balear.

Según denuncia el PSOE en un comunicado, esta decisión convierte la escuela municipal en una guardería, sin haber informado previamente ni a las familias ni a las educadoras del centro. Los socialistas consideran que el procedimiento se ha llevado a cabo "ocultando información" y generando un clima de "nerviosismo e incertidumbre laboral".

El decreto, firmado el 5 de diciembre por el propio alcalde, pone la escoleta a disposición de la conselleria de Educación. Para el PSOE, se trata de una medida tomada "sin tener en cuenta las necesidades y preocupaciones" de las familias ni del personal, y constituye "un claro ejemplo de falta de transparencia y priorización de intereses partidistas".

Escuelas infantiles municipales

Los socialistas recuerdan que ellos fueron quienes impulsaron las escuelas infantiles municipales con el objetivo de ofrecer una educación de calidad y atención integral a los niños de la ciudad. Consideran que la decisión del actual equipo de gobierno supone "un retroceso en la calidad educativa".

La concejala socialista Carmen Boned califica de "indignante" que el PP adopte decisiones que afectan directamente a las familias y a los menores "sin tener en cuenta sus necesidades y opiniones". Boned sostiene que la educación y el bienestar de los niños deben ser "una prioridad", así como la estabilidad del personal, y "no un juego político para obtener beneficios partidistas".

El PSOE exige al Ayuntamiento que rectifique y abra un proceso de diálogo con las familias y los agentes sociales para buscar una solución que responda a las necesidades reales del servicio educativo. "No permitiremos que el PP juegue con la educación y el futuro de nuestros niños", añade Boned.

El Grupo Municipal Socialista asegura que continuará defendiendo los derechos de las familias y reclamando que la educación infantil y su calidad sean una prioridad en la ciudad, y pide al alcalde explicaciones "claras e inmediatas".