El plan Comercio Seguro aspira a repetir «resultados excepcionales» en Ibiza

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Ibiza, ha puesto en marcha un año más el plan Comercio Seguro, con el que pretende reforzar la seguridad, principalmente en los establecimientos más céntricos de la ciudad en el entorno de Vara de Rey, y repetir los «resultados excepcionales» del año pasado, como destaca el comisario, Manuel Hernández, ya que lograron reducir el número de denuncias en torno a un 50%, según indica.

«Vimos que hubo una disminución tremenda en relación a otros años y este año esperamos por lo menos mantenernos, ya que disminuirlo más va a ser un poco complicado teniendo en cuenta esos buenos datos. Vimos que la cercanía con la gente y aumentar la frecuencia de paso dio muy buenos resultados, y queremos seguir poniéndolo en práctica», transmite Hernández.

El objetivo final del plan, que tiene su «punto álgido» en esta semana de compras prenavideñas y que se mantendrá activo hasta el próximo 11 de enero, es «disminuir los robos y las estafas» que se suelen realizar durante estas fechas. Eso pasa por un patrullaje mixto por la ciudad junto con agentes de la Policía Local y también por una mayor frecuencia de paso de los agentes en las zonas más comerciales de la ciudad.

Contacto con comerciantes

Por su parte, el concejal de Comercio, Alex Minchiotti, destaca la buena coordinación entre los cuerpos policiales y el Ayuntamiento, así como la importancia de escuchar a los propios trabajadores de las tiendas. «Los comerciantes te explican cosas de su comercio, de la calle, de los alrededores. Es una información muy preciada de cara a la mejora y a la prevención futura de sus zonas, ya que acelera mucho las acciones que se puedan tomar a posteriori para mejorar la seguridad», explica.

El comisario y el concejal, acompañados por el oficial de la Policía Local Antonio Cardona y por varios agentes de ambos cuerpos, recorrieron este martes diversos establecimientos del centro de la ciudad para explicar esta campaña navideña y repartir folletos con instrucciones útiles para evitar ser víctimas de un delito.

Por ejemplo, a la hora de ingresar la recaudación la Policía Nacional da tres consejos fundamentales: escoger una oficina bancaria próxima a la tienda, distribuir el dinero en la ropa o pertenencias y evitar rutinas durante el trayecto al banco.

En medio de una tarde muy lluviosa en Ibiza, la comitiva se dirigió en primer lugar a la boutique de Piluca Bayarri, situada en el carrer de sa Creu. «Eso es lo que queremos, comercio seguro y hace muchísima falta», espeta la dueña nada más ver entrar al comisario por la puerta de su negocio de ropa.

«Ponemos mucho amor en el puerto, pero a veces nos encontramos con casos de no poder abrir ni la puerta... No es lo mismo si os vemos pasar por aquí, nos sentimos más seguros. Hay dos comercios aquí al lado que no se atreven a abrir por la tarde», asegura la mujer.

«Pasamos mucho miedo»

No es el único lugar donde los agentes escuchan que su presencia es más que bienvenida. En la Administración de Lotería número 1, situada en la calle de las farmacias y regentada por Juan Mayans y Juan Cruz, la mujer le confiesa al comisario que a la hora del cierre, las ocho de la tarde, llegan a pasar «mucho miedo».

«Estamos temblando de verdad. Tenéis que pasar más a menudo», implora, a lo que el máximo responsable de la Policía Nacional en la isla responde que eso es precisamente lo que van a hacer durante las próximas semanas.

Si una administración de lotería es jugosa para los cacos, más apetecibles aún se antojan las joyerías, dos de ellas bien pegadas a Vara de Rey. Es el caso de Casa Afro, donde Carolina reconoce a la comitiva que «da tranquilidad ver el coche de la Policía aparcado en la puerta, sobre todo cuando cierras».

Muy cerca, Elisa Pomar, dueña del establecimiento homónimo, recuerda que a mediodía también necesitan vigilancia, ya que ellos no cierran a esas horas. «Son callejuelas que en verano son muy turísticas, pero en invierno es otra cosa», le dice al comisario, quien le contesta que están «poniendo medios» para ayudar siempre que haga falta.