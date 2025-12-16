Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

Seguridad

El plan Comercio Seguro aspira a repetir «resultados excepcionales» en Ibiza

La campaña, puesta en marcha por la Policía Nacional con ayuda de la Policía Local, refuerza la protección en las zonas más comerciales

Policia Nacional y Local trabajan juntas en el Plan Comercio Seguro

Policia Nacional y Local trabajan juntas en el Plan Comercio Seguro

Sergio G. Cañizares

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Ibiza, ha puesto en marcha un año más el plan Comercio Seguro, con el que pretende reforzar la seguridad, principalmente en los establecimientos más céntricos de la ciudad en el entorno de Vara de Rey, y repetir los «resultados excepcionales» del año pasado, como destaca el comisario, Manuel Hernández, ya que lograron reducir el número de denuncias en torno a un 50%, según indica.

La comitiva, antes de su visita a los establecimientos. | TONI ESCOBAR

La comitiva, antes de su visita a los establecimientos. | TONI ESCOBAR

«Vimos que hubo una disminución tremenda en relación a otros años y este año esperamos por lo menos mantenernos, ya que disminuirlo más va a ser un poco complicado teniendo en cuenta esos buenos datos. Vimos que la cercanía con la gente y aumentar la frecuencia de paso dio muy buenos resultados, y queremos seguir poniéndolo en práctica», transmite Hernández.

El objetivo final del plan, que tiene su «punto álgido» en esta semana de compras prenavideñas y que se mantendrá activo hasta el próximo 11 de enero, es «disminuir los robos y las estafas» que se suelen realizar durante estas fechas. Eso pasa por un patrullaje mixto por la ciudad junto con agentes de la Policía Local y también por una mayor frecuencia de paso de los agentes en las zonas más comerciales de la ciudad.

Galería: Plan Comercio Seguro en Ibiza

Galería: Plan Comercio Seguro en Ibiza

Ver galería

Galería: Plan Comercio Seguro en Ibiza / Toni Escobar

Contacto con comerciantes

Por su parte, el concejal de Comercio, Alex Minchiotti, destaca la buena coordinación entre los cuerpos policiales y el Ayuntamiento, así como la importancia de escuchar a los propios trabajadores de las tiendas. «Los comerciantes te explican cosas de su comercio, de la calle, de los alrededores. Es una información muy preciada de cara a la mejora y a la prevención futura de sus zonas, ya que acelera mucho las acciones que se puedan tomar a posteriori para mejorar la seguridad», explica.

El folleto con consejos de seguridad repartido por la Policía. | TONI ESCOBAR

El folleto con consejos de seguridad repartido por la Policía. | TONI ESCOBAR

El comisario y el concejal, acompañados por el oficial de la Policía Local Antonio Cardona y por varios agentes de ambos cuerpos, recorrieron este martes diversos establecimientos del centro de la ciudad para explicar esta campaña navideña y repartir folletos con instrucciones útiles para evitar ser víctimas de un delito.

Por ejemplo, a la hora de ingresar la recaudación la Policía Nacional da tres consejos fundamentales: escoger una oficina bancaria próxima a la tienda, distribuir el dinero en la ropa o pertenencias y evitar rutinas durante el trayecto al banco.

En medio de una tarde muy lluviosa en Ibiza, la comitiva se dirigió en primer lugar a la boutique de Piluca Bayarri, situada en el carrer de sa Creu. «Eso es lo que queremos, comercio seguro y hace muchísima falta», espeta la dueña nada más ver entrar al comisario por la puerta de su negocio de ropa.

«Ponemos mucho amor en el puerto, pero a veces nos encontramos con casos de no poder abrir ni la puerta... No es lo mismo si os vemos pasar por aquí, nos sentimos más seguros. Hay dos comercios aquí al lado que no se atreven a abrir por la tarde», asegura la mujer.

«Pasamos mucho miedo»

No es el único lugar donde los agentes escuchan que su presencia es más que bienvenida. En la Administración de Lotería número 1, situada en la calle de las farmacias y regentada por Juan Mayans y Juan Cruz, la mujer le confiesa al comisario que a la hora del cierre, las ocho de la tarde, llegan a pasar «mucho miedo».

«Estamos temblando de verdad. Tenéis que pasar más a menudo», implora, a lo que el máximo responsable de la Policía Nacional en la isla responde que eso es precisamente lo que van a hacer durante las próximas semanas.

Si una administración de lotería es jugosa para los cacos, más apetecibles aún se antojan las joyerías, dos de ellas bien pegadas a Vara de Rey. Es el caso de Casa Afro, donde Carolina reconoce a la comitiva que «da tranquilidad ver el coche de la Policía aparcado en la puerta, sobre todo cuando cierras».

Noticias relacionadas y más

Muy cerca, Elisa Pomar, dueña del establecimiento homónimo, recuerda que a mediodía también necesitan vigilancia, ya que ellos no cierran a esas horas. «Son callejuelas que en verano son muy turísticas, pero en invierno es otra cosa», le dice al comisario, quien le contesta que están «poniendo medios» para ayudar siempre que haga falta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
  2. Fallece un motorista en una caída accidental
  3. Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
  4. Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
  5. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  6. Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza
  7. La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar
  8. Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza

El plan Comercio Seguro aspira a repetir «resultados excepcionales» en Ibiza

El plan Comercio Seguro aspira a repetir «resultados excepcionales» en Ibiza

Un abogado inmobiliario advierte a los inquilinos: "El propietario te puede subir la renta de hasta los cinco últimos años"

El Ayuntamiento de Ibiza confirma que cederá la 'escoleta' Can Cantó al Govern a partir del curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Ibiza confirma que cederá la 'escoleta' Can Cantó al Govern a partir del curso 2026/2027

A la venta un ático en la avenida de España de Ibiza con vistas espectaculares

Lujo, vistas al mar, piscina climatizada y mayordomo: las mansiones más exclusivas de Ibiza para pasar la Navidad

Un extraño molusco de Ibiza, mascota de la Setmana del Mar de 2026

Un extraño molusco de Ibiza, mascota de la Setmana del Mar de 2026

Decreto para acelerar proyectos estratégicos: “El PP ha renunciado a todas las medidas medioambientales”

Decreto para acelerar proyectos estratégicos: “El PP ha renunciado a todas las medidas medioambientales”

Recepción de trabajadores jubilados en el Ayuntamiento de Santa Eulària

Recepción de trabajadores jubilados en el Ayuntamiento de Santa Eulària
Tracking Pixel Contents