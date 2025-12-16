Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pista de patinaje de hielo de Sant Josep ya está abierta: este es el horario

El calendario establecido por el Consistorio detalla los horarios especiales para las fiestas, con jornadas ampliadas y días de cierre puntuales

La pista de patinaje.

La pista de patinaje. / Ayuntamiento de Sant Josep.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep cuenta con una pista de hielo navideña gratuita, que se inauguró este sábado 13 de diciembre y que podrá disfrutarse hasta el 4 de enero de 2026. El calendario establecido por el Consistorio detalla los horarios especiales para las fiestas, con jornadas ampliadas y días de cierre puntuales en su programa de Navidad. La pista de patinaje se encuentra en la calle del Ayuntamiento.

La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, destacó en una nota que se trata de una propuesta pensada para vivir la Navidad en la calle, compartir tiempo en familia y disfrutar de actividades lúdicas y gratuitas.

Horarios entre semana

Durante la semana previa a Navidad, del 16 al 20 de diciembre, la pista abrirá todas las tardes de 16 a 19.30 horas. A partir del lunes 22, los horarios se amplían: del 22 al 24, abrirá por la mañana de 11 a 13.30 horas y por la tarde de 16 a 19.30 horas.

El día 25 de diciembre (Navidad), la pista permanecerá cerrada.

Después de Navidad

Del 26 al 30 de diciembre, el horario vuelve a ser doble:

– De 11 a 13.30 horas

– De 16 a 19.30 horas

El 31 de diciembre, la pista abrirá solo de 11 a 16 horas, mientras que el 1 de enero, permanecerá cerrada.

Inicio de 2026

Entre el 2 y el 4 de enero, los patinadores podrán disfrutar nuevamente de sesiones de mañana y tarde:

– De 11 a 13.30 horas

– De 16 a 18.30 horas

El 5 de enero abrirá de 11 a 13.30 horas. Y, finalmente, el 6 de enero se podrá patinar desde las 16 hasta las 19.30 horas.

