El Parador de Ibiza, un poco más cerca de su apertura: la vía de acceso se inaugurará el lunes

La inauguración del renovado Camí del Calvari ante los medios de comunicación se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya avanzaba en el día de la Constitución (6 de diciembre) que las obras estaban a punto de llegar a su fin. «Se ha asfaltado y están colocando semáforos. Ya solo quedan cuestiones de mobiliario urbano y señalización viaria», explicaba entonces en declaraciones a Diario de Ibiza.

Esta inauguración es un paso clave hacia la inauguración del Parador de Ibiza, que será el primer complejo hotelero de la cadena estatal en Baleares. Y es que el Camí del Calvari es la principal vía de acceso al hotel. El Ayuntamiento de Ibiza inició la reforma a finales de julio.

Alrededor de una veintena de operarios han estado trabajando en este punto de Dalt Vila durante estos meses. El objetivo es mejorar la circulación y este paseo que une la ciudad desde la zona de es Puig des Molins hasta es Soto. El proyecto se adjudicó a Hermanos Parrot por 2.557.036 euros y el plazo de ejecución era de cinco meses, por lo que los trabajos no han tardado más de lo previsto.

Con todo, la semana que viene este paseo ya será transitable para la ciudadanía.