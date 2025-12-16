Obras para deshacer el punto más negro

El Consell de Ibiza se puso manos a la obra con el tristemente conocido como cruce de los Cazadores y decidió sustituir esta intersección, la más peligrosa de la isla, por una gran rotonda en superficie. Las obras para mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico comenzaron en octubre, fueron adjudicadas por 8,7 millones de euros y tendrán una duración estimada de 15 meses.

La nueva glorieta conectará las carreteras que se dirigen desde este punto hasta Santa Eulària, Sant Joan y Sant Rafel. Los técnicos prevén que modere la velocidad de los vehículos, aumente la capacidad ante otras intersecciones, aporte sencillez de funcionamiento y señalización y dé la posibilidad de conectar varios ramales.

Las primeras fases de los trabajos incluyeron el desbroce de los terrenos cercanos al lugar del proyecto y movimientos de tierra. Las tareas técnicas y topográficas, ensayos geotécnicos, sondeos arqueológicos y la gestión de servicios afectados habían comenzado antes de las obras.

Una rotonda inaugurada este año con el mismo objetivo fue la de la zona este casco urbano de Sant Josep, que quedó abierta al tráfico después de seis meses de trabajo y un coste de 833.383 euros. La zona queda a la espera de que comiencen las obras de otra instalación de este tipo al otro lado del núcleo.

La travesía de Jesús fue el centro de otro proyecto viario de gran envergadura, puesto que la reparación de los desperfectos del asfalto comenzó en octubre y durará seis meses. Estos trabajos tienen un largo historial de retrasos debido a desacuerdos del Consell con la constructora Vías y Construcciones SA, que se hizo cargo del proyecto en el lejano 2015.

Según la institución insular, los defectos del pavimento se deben a fallos en la ejecución de las obras, aunque la otra entidad asegura que fueron causados por una mayor carga de tráfico de la prevista en el diseño. A pesar del conflicto, Vías y Construcciones, acometió tres actuaciones entre 2017 y 2018 para tratar de solventar estas irregularidades, aunque sin éxito.

Finalmente, la institución insular pagará la reforma con los fondos de garantía que abonó esta compañía, que ascienden a 65.000 euros. Si esta cantidad no fuese suficiente, el Consell reclamará la diferencia a la constructora.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria de Balears prevé invertir alrededor de 80 millones de euros en los próximos tres años en mejoras para el puerto de Ibiza. Hasta el momento, este proyecto se ha concretado en una remodelación de la avenida de Santa Eulària en coordinación con el Ayuntamiento, actuación que ascendió a 1.435.182 euros.

Cortes de tráfico

Con tantas obras viarias, es inevitable hablar de las molestias que han causado. En abril, el cierre del túnel de Sant Rafel debido a tareas de mantenimiento provocó retenciones kilométricas durante las horas punta. Ya con el tráfico restablecido, el límite de velocidad máxima disminuyó dentro de la infraestructura y los vehículos de mayor envergadura tuvieron el paso vetado durante meses. Estos inconvenientes rozaron lo insólito en mayo, cuando unos trabajos de pintura en la carretera entre Sant Antoni y Vila provocaron grandes atascos en las horas de mayor tránsito

Entre tanto, el Consell Insular sigue con sus reivindicaciones de un nuevo convenio de carreteras con el Gobierno central, que ya duran desde hace seis años.