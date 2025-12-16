Nara Miranda, la gran promesa de Ibiza del kárate español:"Ganar este año el Campeonato de España ha sido muy importante para mi"

Nara Miranda Blesa ya no es una promesa: se ha convertido en una de las mejores karatecas españolas. La joven ibicenca se proclamó este fin de semana campeona de la gran final de la Liga Nacional y Gran Winner en Tenerife, cerrando una temporada histórica en la que ha ganado absolutamente todas las competiciones nacionales disputadas, incluido el Campeonato de España.

La deportista del Ibiza Samurai ha firmado un curso inmaculado, imponiéndose en la primera y segunda fase de la Liga Nacional, en la gran final y en el Campeonato de España, venciendo todos y cada uno de sus combates a nivel nacional. Un dominio absoluto que la sitúa como una de las grandes referencias del kárate base en España. Tras alzarse con el título, Nara valoró la importancia personal de este logro en declaraciones a este mismo Diario: «El año pasado no logré ganar ningún combate a nivel nacional, así que ganar este año el Campeonato de España y la Liga ha sido muy importante para mí». Una evolución que refleja el trabajo, la constancia y la madurez competitiva de la joven karateca.

Antes de llegar a Tenerife, Nara ya había dejado claras sus credenciales proclamándose campeona en la segunda fase de la Liga Nacional celebrada en Ourense, donde ganó todos sus combates por amplias diferencias de seis y siete puntos, confirmando su superioridad en la categoría. En la gran final, volvió a demostrar solidez, carácter y una capacidad competitiva impropia de su edad para cerrar la temporada como Gran Winner del circuito nacional.

La actuación de Nara fue el gran punto culminante de la participación ibicenca en la gran final de la Liga Nacional y de la Liga Iberdrola de kárate, celebrada bajo el paraguas de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, una cita reservada únicamente a los ocho mejores karatecas de cada categoría de toda España.

En un segundo plano, el campeonato también dejó actuaciones destacadas para el resto de representantes de Ibiza. Marina Manrique logró la plata en kumite infantil femenino, mientras que Maya Miranda Blesa se colgó el bronce tras caer en semifinales precisamente frente a su hermana Nara, en uno de los combates más emotivos del torneo. El Ibiza Samurai acudió a la cita con seis deportistas clasificados, siendo el club balear con mayor representación en la final. El Samyd, por su parte, sumó tres medallas más para el kárate pitiuso, con el oro de Marta Barandica, los bronces de Alba de la Torre Marín y María de Torres Marín, y las sólidas actuaciones de Zarek Monsalve Tur, completando un fin de semana de alto nivel competitivo para los clubes de la isla.

Pero el nombre propio de la gran final fue el de Nara Miranda Blesa. Tenerife fue el escenario del cierre de una temporada perfecta, pero también la confirmación de que el kárate ibicenco cuenta con una campeona nacional llamada a marcar una época.