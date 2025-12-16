Un extraño molusco de Ibiza, mascota de la Setmana del Mar de 2026

La Setmana del Mar ya tiene mascota para su XXXI edición,a de 2026: el 'recibranqui', un nudibranquio hecho por los alumnos de quinto de Primaria del grupo B del colegio S'Olivera. La segunda posición ha sido para el pez xoriguer 'Fishi', del grupo B del Cervantes, con 92 puntos, mientas que el tercer lugar, con 83 puntos, ha sido para el caballito de mar 'Gina', del colegio Sant Jordi, centro que ganó la edición de 2024.

En total se han presentado 30 trabajos, en los que los alumnos han realizado una maqueta de alguno de los seres vivos que habitan el ecosistema marino pitiuso. Los diez primeros participarán en la Setmana del Mar, entre el 19 de enero y el 27 de marzo, mientras que el resto disfrutarán de la jornada 'Un día en Formentera'.

Mollet, del CEIP Can Misses B, y Caprotget, del CEIP Can Misses A / J.A. Riera

Además de este diseño, los estudiantes tenían que presentar un dossier en vídeo o en fotografías en el que explicaran su proyecto y cómo lo han realizado. "Se trata de una medida que adoptamos para ver que realmente eran los alumnos quienes hacían el proyecto en clase, y no los padres o profesores", explica Enrique Mas, director de la Setmana del Mar. El jurado, reunido este martes en el Club Nàutic de Sant Antoni para valorar las candidaturas, revisa estas pruebas gráficas a través de los QR que los alumnos instalaron en la misma maqueta. Al escanearlo, aparece una presentación de imágenes explicando los proyectos o bien un vídeo con los alumnos mostrando cómo ha sido el proceso creativo. También hay maquetas en las que incluyen breves textos sobre la especie representada, reivindicaciones para cuidar los mares o, como en el caso de la maqueta del raor, del grupo A de Can Raspalls, una rima para explicar su historia y tradición.

El jurado valora las maquetas presentadas / J.A. Riera

Entre las creaciones, se ven gran variedad de especies marinas. Desde pulpos a langostas, tomates de mar, anémonas, una gaviota, tortugas, cangrejos, un raor... Para realizarlos, el concurso pedía a los alumnos que emplearan elementos reciclados, requisito que han cumplido todos los cursos. Entre los materiales que se observan, los alumnos han utilizado botellas de plástico, latas, cápsulas de café, cartones, pajitas, una tapa de ColaCao, corchos o papel de aluminio, entre muchos otros. "Prohibimos, eso sí, que los hicieran usando arena o algún otro elemento de la playa", explica Mas, quien cuenta también la limitación del tamaño que deben tener los trabajos. "Las medidas son 30x20x20. Tuvimos que limitarlo porque, si no, había que los traían muy grandes y era difícil hacer una valoración equitativa", declara.

Serra fantasmal, del CEIP Sant Antoni de Portmany A, y K-Pop, del Santissima Trinitat A / J.A. Riera

Libreta o móvil en mano, los miembros del jurado revisan las diferentes maquetas y toman notas de aquellas que más les gustan. "Esta siendo muy difícil elegir, son muy creativos. Pero nos lo estamos tomando muy en serio", cuenta una de las integrantes del equipo de valoración. Todos coinciden en la dificultad de elegir un ganador. "Son todos muy buenos, he comentado las votaciones con otra compañera y tan solo coincidimos en una votación", cuenta otro miembro del jurado. Irene, quien también forma parte de este, es la encargada de digitalizar la mascota ganadora que ilustra posteriormente el póster de la Setmana del Mar. Lo lleva haciendo desde 2003, primero con diseños propios y, a partir de 2010, con las mascotas ganadoras del concurso. "Hay años que vengo con miedo por cuál será la mascota ganadora, si será o no más difícil de traspasarla, pero este año veo mucha silueta redondeada", cuenta aliviada. También forma parte de este jurado Gabriel, de la naviera Baleària, empresa que colabora en la jornada 'Un día a Formentera'. "Los colegios que no ganen el acceso a la Setmana del Mar disfrutan de una jornada en Formentera, en la que realizan actividades en la playa con una educadora y también les enseñamos los motores del barco, que es una parte que no se suele ver y les llama la atención", explica Gabriel.

El resto de colegios clasificados para la Setmana del Mar han sido Can Cantó (79 puntos), Can Misses B (69 puntos), Balansat (59 puntos), Can Coix A (54 puntos), Santíssima Trinitat A (49 puntos), S’Olivera A (49 puntos) y Guillem de Montgrí (48 puntos).