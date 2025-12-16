El cambio demográfico que está viviendo la isla de Ibiza en los últimos años y que ponen de manifiesto los datos del INE. Uno de los datos que más llaman la atención es el espectacular descenso que registran los nacidos en Marruecos que viven en la isla, la caída de los originarios de Rumanía y el incremento de los colombianos, un 94.7% en cuatro años.

Llama la atención

El intento de agresión que sufrieron unos jóvenes este fin de semana en el centro de Santa Eulària, junto al Ayuntamiento, donde les amenazaron con un destornillador y unas tijeras de podar. Por suerte, se pudieron meter en el coche para huir del agresor, que golpeó el cristal mientras los jóvenes apretaban a fondo el acelerador para huir de la zona que, denuncian, da mucho miedo.

Que el entrenador de la UD Ibiza reconozca en la rueda de prensa tras el último partido, en el que empataron, que entendería que le cesaran. De hecho, Miguel Álvarez se mostró muy autocrítico consigo mismo, pero también con los jugadores. No tuvo reparos en calificar de «indigna e infumable» la forma de jugar de la primera parte y que sintió «vergüenza desde el banquillo».