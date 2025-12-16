Acabar con los retrasos en la ITV de Ibiza: el Consell licita dos nuevas estaciones móviles

Con el objetivo de mejorar y reforzar el servicio en la isla, el Consell de Ibiza ha sacado a licitación la contratación de dos unidades móviles adicionales de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Según ha informado la institución insular en un comunicado, el contrato ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,46 millones de euros. La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga.

Desde el Consell han explicado que la puesta en marcha de estas nuevas unidades móviles permitirá aumentar la capacidad de inspección, con una previsión de unas 30.000 visitas, además de agilizar la respuesta a la elevada demanda, especialmente en determinadas épocas del año. Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de enero.

En paralelo a esta medida, el departamento de recursos humanos ha puesto en marcha un nuevo bolsín de mecánicos, del que se han contratado dos profesionales para el servicio de ITV, uno de los cuales ya se ha incorporado a su puesto de trabajo. Con estas actuaciones, busca mejorar la eficiencia del servicio de ITV y reducir los tiempos de espera para los usuarios de la isla.