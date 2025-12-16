Esther Serra Giménez, nieta de migrantes ibicencos: «Es importante no olvidar que nuestros antepasados también tuvieron que migrar»

En el coloquio organizado ayer por el Fons Pitiús de Cooperació en el Centro de Creación Joven C19 de Vila, además del enfermero brasileño Luiz Felipe Pinto, participó la enfermera Esther Serra Giménez. El testimonio de su padre, el poeta Jean Serra, fallecido en noviembre de 2024, aparece en la muestra y en el audiovisual ‘Històries de migracions. Ibiza i Formentera, terra de sortida i arribada’, que se proyectó en el evento de este lunes. En este trabajo el escritor, nacido en 1952 en El-Biar, en Argelia, relataba la historia de sus padres, Vicent Serra e Isabel Torres, que migraron a la entonces colonia francesa a mediados del siglo XX.

El padre de Jean Serra, que era republicano, se vio obligado a dejar Ibiza porque, una vez finalizada la Guerra Civil, vivía en una tensión constante por las amenazas que recibía. «Le llegaron a quemar la barbería dos veces», contaba ayer su nieta a Diario de Ibiza antes del coloquio.

Vicent Serra salió de la isla en 1949 en una embarcación a motor que a medio camino se estropeó y obligó a todos sus ocupantes a continuar el viaje remando. El primer día en Argelia lo pasó en un calabozo, donde explicó a los que le interrogaban que había huido de la isla porque le hacían la vida imposible a causa de su ideología política. Un año después, al no recibir noticias de él, se embarcó en otro llaüt rumbo a Argelia su mujer con los cinco hijos que tenía por entonces.

Años «dorados»

A juzgar por lo que contaron tanto sus abuelos como su padre a Esther Serra, la estancia allí fue «una vivencia muy positiva». «Se sintieron muy bien acogidos y te diría que fueron sus años dorados. De hecho, las fotos que tenemos de aquella época son de las pocas en las que veo a mi abuelo riéndose», aseguró.

Vicent Serra, que abrió una barbería en Argelia, al final regresó a Ibiza con su familia cuando Jean Serra tenía cuatro años. El poeta, señaló su hija, «siempre mantuvo un vínculo con este territorio africano» y la única vez que volvió allí para visitar su casa natal, acompañado de su mujer y de Esther, «fue muy emotivo».

La experiencia como migrantes que vivió su familia le ha enseñado mucho a esta enfermera, para la que «los movimientos migratorios son algo natural y forman parte de la humanidad». «Me sorprende mucho que esta realidad se vea como un problema y como algo conflictivo. La gente se mueve por distintas necesidades y hay que acoger a estas personas migrantes lo mejor posible. Es importante recordar mucho que nuestros abuelos también migraron en muchas direcciones para buscar una vida mejor y que es un derecho universal», subrayó. «Creo que perdemos la perspectiva cuando nos centramos demasiado en nuestros pequeños mundos y nos olvidamos de que todos somos personas», añadió.

Como Luiz Felipe Pinto, ella también es voluntaria de Cruz Roja en Ibiza. Empezó con esta labor en agosto prestando atención a personas recién llegadas a la isla en patera. Su trabajo consiste en atender a las que llegan heridas y recoger datos para «hacer un primer filtro y detectar a la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas, niños o personas con enfermedades crónicas».

Trabajar como voluntaria, reconoció, le ha removido emocionalmente y si antes ya se planteaba preguntas, ahora le han surgido todavía muchos más interrogantes. «Me pregunto qué estamos haciendo como sociedad cuando hay tantas personas que tienen que pasar por todo este periplo para encontrarse seguras y, a pesar de ello, luego no les facilitamos nada las cosas», apuntó. Con el bagaje migrante de su familia y después de las experiencias vividas como voluntaria de Cruz Roja, Serra tiene claro que quiere seguir formándose e investigando en este área, porque le parece «muy importante y necesario».