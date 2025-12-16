Jorge Raúl Castro Dorticos, el cardiólogo del hospital de Ibiza que implanta marcapasos en Bolivia

«Ha sido un honor y un orgullo liderar esta expedición a Bolivia y poder ayudar a pacientes de varias regiones no solo con atención sanitaria, sino también con acompañamiento social y apoyo espiritual», afirma Jorge Raúl Castro Dorticos, cardiólogo del Hospital Can Misses.

Castro acaba de volver de Bolivia, donde ha liderado un proyecto de cooperación internacional impulsado por la Sociedad Española de Cardiología y la ONG Puente de Solidaridad que tiene como objetivo implantar marcapasos a personas que lo necesitan y diagnosticar enfermedades cardíacas relacionadas con la enfermedad de chagas en el país andino.

Esta última misión se ha centrado en el Hospital del Norte, en Cochabamba, donde el equipo dirigido por el médico de Ibiza implantó 27 marcapasos, atendió 150 consultas de cardiología y efectuó 80 telemetrías, según explican desde el Área de Salud pitiusa.

Un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología

El proyecto de la Sociedad Española de Cardiología se apoya en Puente de Solidaridad, una asociación de Bolivia. Esta ONG es "clave", destacan, para coordinar todos los aspectos "logísticos y operativos".

Raúl Castro Dorticos (de azul oscuro), con parte de la expedición solidaria / asef

Esta organización se ha encargado de proporcionar "apoyo y experiencia local", coordinar el transporte y alojamiento del equipo médico, garantizar "la disponibilidad de espacios adecuados para las intervenciones y consultas", colaborar con médicos y personal sanitario boliviano "para facilitar el trabajo en equipo", identificar y preparar a los pacientes que requieren intervenciones, "asegurándose que cumplan los criterios necesarios" para los procesos médicos a los que está previsto que se les someta", prestar asistencia en trámites burocráticos locales relacionados con la salud así como contar con el material médico y supervisar "la correcta implementación de las campañas en el contexto sanitario boliviano".

Otra parte de la misión ha sido una consultoría especializada para los médicos de la zona así como atención remota a los pacientes. De hecho, se han analizado 300 casos en reuniones periódicas, destacan desde Can Misses, que detalla que en estas consultorías "los equipos de teleconsulta del reto chagas brindan apoyo y asesoramiento a los médicos locales". Así, les ayudan a interpretar casos clínicos y tomar decisiones, lo que asegura "la continuidad de la atención médica en comunidades desatendidas".