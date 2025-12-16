Guardias civiles de Ibiza y Formentera exigen que el plus de insularidad sea superior al de Canarias

La asociación profesional de guardias civiles Jucil ha reclamado al Ministerio de Función Pública que el plus de insularidad para los agentes destinados en Ibiza, Formentera y el resto del archipiélago balear sea superior al que disfrutan sus colegas en Canarias, donde el coste de la vida es "notablemente inferior".

Hace tres semanas se cerró el acuerdo plurianual entre el Gobierno y los sindicatos para incrementar los sueldos y los complementos de los trabajadores públicos durante los próximos años. El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, cifró en 350 euros de media el aumento solo en el plus de insularidad para los trabajadores de Baleares.

Sin embargo, el secretario provincial de Jucil, Tomás Quesada, advierte de que no se dan por satisfechos todavía y reclaman tantos a los sindicatos como al ministerior que "demuestren altura de miras y negocien unas cantidades apropiadas para la indemnización por residencia". "Dichas cuantías deben ajustarse estrictamente al elevado coste de la vida en Baleares, que difiere significativamente de otras regiones", avisa.

En este sentido, desde la asociación recuerdan que el nuevo acuerdo para la insularidad de Baleares que incluía unas cifras fijas y trienios en las tablas presentadas, pero que en escritos poseriores "el contenido de esas tablas ha variado, eliminando las cantidades fijas y los trienios previamente aprobados".

Datos "críticos" de salidas y llegadas de agentes

"Baleares siempre ha tenido una tabla de compensación propia, con criterios diferentes y a toda vista insuficientes dada la singularidad del elevado coste de la vida. Ahora, además, es el único lugar donde la indemnización por residencia se aplica de forma desligada entre trabajadores estatales y autonómicos", remarcan.

Por ello, piden que el plus esté "orientado a las necesidades y circunstancias del territorio", y no que se limite a una "equiparación con territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, donde el coste de la vida es notablemente inferior".

Para apoyar sus argumentos, desde la asociación subraytan que "los datos sobre la entrada y salida de agentes de la Benemérita en los últimos cinco años son críticos". "Baleares es una extensión de la academia, un destino de paso donde los agentes pasan el tiempo imprescindible para completar su formación y después se marchan bien preparados a otros territorios. Formamos talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo", lamentan.