Ibiza
Al menos cinco detenidos en una gran operación contra el tráfico de drogas en Ibiza
Más de un centenar de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera participan en la redada
Más de un centenar de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera se han desplegado la mañana de este martes por diversos puntos de Ibiza en una espectacular operación antidroga.
Por el momento se han producido cinco detenciones, aunque no se descarta que ese número crezca, durante los registros realizados en Ibiza ciudad, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep. La actuación se encuentra bajo secreto de sumario.
Desde primera hora de la mañana de este martes, los investigadores de Policía Nacional y de la Guardia Civil han realizado numerosos registros en domicilios de la isla pitiusa en busca de sustancias estupefacientes. También participan efectivos de la Agencia Tributaria después de haber cruzado bases de datos por posible blanqueo del dinero del narcotráfico.
Guías caninos
Así, la investigación conjunta ha partido de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. También se han movilizado efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) del instituto armado. Durante los registros, los guías caninos con sus perros adiestrados buscan sustancias estupefacientes y dinero escondido en los inmuebles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza
- La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar
- Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa