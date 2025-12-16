Tres posibles víctimas del franquismo buscadas por sus familias en la exhumación de fosas en Ibiza

El Govern de las Illes Balears ha dado por concluidos los trabajos de excavación correspondientes a la primera actuación del V Plan de Fosas en el antiguo cementerio de ses Figueretes, en Ibiza. Las tareas comenzaron el pasado 18 de noviembre y se enmarcan en las políticas públicas de memoria democrática y en el compromiso institucional con la localización, recuperación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Esta intervención, desarrollada por el equipo técnico Aranzadi-ATICS, supone la cuarta campaña de exhumaciones realizada en este cementerio y da continuidad a las actuaciones llevadas a cabo en fases anteriores. En 2024, estos trabajos permitieron identificar a tres víctimas, las primeras reconocidas oficialmente en la isla de Ibiza. La actuación ha sido impulsada por el Govern balear y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera.

Nueve especialistas para más de un centenar de fosas

La excavación ha sido realizada por un equipo formado por nueve especialistas en arqueología y antropología forense. Los trabajos se han centrado en la apertura de tres sondeos, dispuestos en paralelo a los realizados en campañas anteriores, dentro de una zona previamente delimitada a partir de estudios históricos y arqueológicos.

En el sondeo 1 se han documentado 22 unidades funerarias correspondientes a enterramientos ordinarios y se ha recuperado un proyectil de arma larga, identificado como un fusil Mauser español. El sondeo 2, el de mayor extensión, ha permitido localizar 48 unidades funerarias ordinarias, además de dos conjuntos de restos óseos desarticulados que incluyen al menos tres cráneos adultos con fracturas provocadas por arma de fuego. En este mismo sondeo se ha documentado parte de un enterramiento con una orientación distinta a la habitual y sin tratamiento funerario, un elemento que podría ser compatible con las víctimas buscadas, así como otro proyectil de arma de fuego.

Los expertos, trabajando en las fosas / caib

En cuanto al sondeo 3, se han identificado 30 unidades funerarias correspondientes a enterramientos ordinarios, junto con parte de la camisa de un proyectil de arma de fuego y diversos restos óseos desarticulados. Estos materiales deberán ser analizados durante los trabajos de laboratorio previstos para los próximos meses.

Restos compatibles con tres víctimas buscadas por sus familias

En conjunto, la campaña ha permitido recuperar restos óseos correspondientes a un número mínimo de tres individuos que serían compatibles con las víctimas buscadas. Las futuras analíticas de antropología forense y genética que se llevarán a cabo en los laboratorios de referencia podrían permitir ampliar esta cifra y avanzar en los procesos de identificación.

Todos los trabajos se han desarrollado siguiendo estrictamente los protocolos arqueológicos y forenses establecidos, con excavación manual estratigráfica, registro topográfico y fotográfico exhaustivo y extracción individualizada de los restos.

Con la finalización de esta intervención, el Govern de las Illes Balears reafirma su voluntad de seguir avanzando en la localización y la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, con el objetivo de devolverlas a sus familias con la dignidad que merecen.