Vuelve el Diverespai a Ibiza: consulta los horarios y actividades

La feria, que celebra su 26ª edición, ofrecerá talleres, juegos y atracciones en dos zonas por edades, con entradas a 2 euros para menores y acceso gratuito para adultos acompañantes

Adolescentes jugando en una de las atracciones del Diverespai. / J.A. Riera

Redacción Ibiza

Ibiza

El Recinto Ferial de Eivissa acogerá una nueva edición de Diverespai entre el 26 de diciembre y el 3 de enero, una de las principales citas de ocio infantil y juvenil de las fiestas navideñas. Durante esos días, los 5.000 metros cuadrados del recinto se transformarán en un gran espacio dedicado al juego, los talleres y las actividades lúdicas para infancia y juventud de hasta 17 años, en una edición que conmemora la 26ª celebración del evento.

Diverespai abrirá sus puertas el viernes 26 de diciembre a las 10.30 horas y permanecerá abierto hasta el sábado 3 de enero, con horario de 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas. El recinto estará cerrado el 31 de diciembre por la tarde y el 1 de enero por la mañana.

La feria se organiza este año en dos espacios diferenciados por franjas de edad. El pabellón principal (Zona A) estará destinado a menores de hasta 12 años, mientras que la carpa (Zona B) reunirá las actividades dirigidas a jóvenes de 13 a 17 años.

Atracciones para todos

En la Zona A habrá talleres creativos y educativos —como manualidades navideñas, elaboración de galletas, maquillaje infantil o actividades artísticas—, además de atracciones como hinchables, camas elásticas y bebeteca. Por su parte, la Zona B ofrecerá propuestas pensadas para adolescentes, con una diana gigante, el juego “el suelo es lava”, experiencias de realidad virtual, juegos de mesa, videoconsolas y un escape room, entre otras opciones.

Noticias relacionadas y más

El acceso tendrá un coste de 2 euros por entrada, importe que solo abonarán los menores, y los pagos deberán realizarse en efectivo. Los adultos acompañantes podrán entrar de forma gratuita. También se ofrecerá un abono para todos los días por 10 euros por menor, y las familias numerosas que acrediten su condición contarán con descuentos especiales.

Has ganado el gordo de Navidad: ¿Qué pisos puedes comprarte en Ibiza con el premio íntegro?

Nara Miranda, la gran promesa de Ibiza del kárate español: "Ganar este año el Campeonato de España ha sido muy importante para mí"

Vuelve el Diverespai a Ibiza: consulta los horarios y actividades

El Parador de Ibiza, un poco más cerca de su apertura: la vía de acceso se inaugurará el lunes

Al menos cinco detenidos en una gran operación contra el tráfico de drogas en Ibiza

Coches en Ibiza: unos 2.000 entraban a la Marina en agosto entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada

Jorge Raúl Castro Dorticos, el cardiólogo del hospital de Ibiza que implanta marcapasos en Bolivia

Violeta Lópiz, ilustradora de Ibiza: "No soy comercial, mi obra no llega a España"

