Denuncias e incendio en pleno verano: así se llegó al desalojo del nuevo Can Rova

las 9 horas del 15 de julio, una retroexcavadora entró en el asentamiento chabolista de Can Rova 2, situado en las afueras de la ciudad de Ibiza pero dentro del término municipal de Santa Eulària. Comenzaba el desalojo. Todavía quedaban algunos habitantes en infraviviendas levantadas sobre este solar privado ocupado, en el que llegaron a vivir cientos de personas, incluidos menores de edad.

El nombre de Can Rova 2 viene de que dicho terreno es contiguo a la finca de Can Rova (que fue desalojada un año antes). En el Can Rova original, los chabolistas pagaban a uno de los propietarios por ocupar un trozo de finca y allí vivían también en caravanas, chabolas u otras opciones de infravivienda. Tras el desalojo por orden judicial (impulsado por el resto de propietarios, los hermanos del arrendador ‘pirata’), una parte de estas personas decidieron instalarse a muy pocos metros, en un solar en el barrio de Can Negre bautizado como Can Rova 2. En éste otro caso, nunca hubo complicidad con ninguno de los propietarios. De hecho, ellos y el propio Ayuntamiento de Santa Eulària impulsaron el desahucio desde un inicio.

Acceso impedido

Es difícil saber con exactitud cuántas personas residían en Can Rova 2, ya que impedían la entrada de los servicios sociales municipales. También a la Policía Local. En ambos asentamientos varios habitantes declinaron ser atendidos por los servicios sociales.

Los ocupantes tenían un abogado y afirmaban, en su respuesta a la demanda de la propiedad, que su establecimiento en el solar traía «causa de un título legítimo consistente en contrato de cesión que el Ayuntamiento celebró con los propietarios para darles la alternativa habitacional que estaban pidiendo». Pero unos y otros negaron tal cosa. Los ocupantes afirmaban que se encontraban «en posesión de la finca con el beneplácito del Ayuntamiento y de los servicios sociales», que les habrían dado permiso para establecerse en las inmediaciones de Can Rova. Al menos eso es lo que le explicaron los ocupantes a su abogado. Pero lo cierto es que el 14 de agosto de 2024, apenas dos semanas después del desalojo del Can Rova original, los propietarios de Can Rova 2 ya interpusieron una denuncia por ocupación ilegal ante la Guardia Civil.

Además, tres días más tarde, la propiedad recibió una orden del Ayuntamiento de Santa Eulària en la que se comunicaba «la apertura de un expediente destinado a ordenar la ejecución del desalojo y limpieza de la finca».

«Mis clientes denunciaron ante la Guardia Civil y luego se han reiterado, porque primero denunciaron la ocupación, pero es que luego se sumaron otras cosas. Pusieron una cadena, por supuesto sin permiso, impidiendo el paso de vehículos», relató el abogado de los demandantes, Mariano Ramon Suñer, a este diario.

Suspensión del desalojo

El despacho de abogados que representaba a parte de los asentados en Can Rova 2 (no a todos, porque el poblado chabolista estaba divido por parcelas, como si de una delimitación de barrios se tratase) pidió aplazar el desalojo, como mínimo, al 31 de agosto. Pero el procedimiento fijado para el 15 de julio siguió adelante. Y es que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma levantó una suspensión judicial que había en vigor desde el 10 de abril, cuando se produjo un primer intento de desalojo. En aquel momento el desahucio se abortó porque así lo decidió finalmente la jueza al ver informe de vulnerabilidad presentado por David Fechenbach, abogado de parte de los inquilinos. Se trataba de un informe elaborado por la Asociación de Paraguayos de Ibiza.

Incendio en pleno verano

Pero el 26 de junio hubo un incendio en el poblado, originado en la cocina de una autocaravana en la que vivían una mujer y una bebé. Aunque no hubo heridos, el fuego quemó cerca de cien metros cuadrados, tiendas de campaña y chabolas. Eso fue lo que aceleró el desalojo: finalmente la justicia le dio luz verde debido a la peligrosidad de estas precarias instalaciones, que generaban un riesgo entre los habitantes y los vecinos de los alrededores.

Así, en la segunda ocasión, el desalojo no se paralizó, a pesar de que Fechenbach pedía más tiempo para que sus clientes pudiesen salir de forma ordenada de la zona. «Y para aquellas personas que no tengan una solución de aquí al 31 de agosto, que les den una alternativa, un techo seguro, una nave industrial, hoteles, habitación, lo que sea, una explanada donde puedan estar hasta que puedan ser reubicados», dijo el abogado.

Aseguraba que algunas de las personas que iban a ser desalojadas necesitaban un realojo y que otras, en cambio, requerían ayudas para volver a su país o para salir de la isla. «Y hay solicitudes de ayudas sociales que han sido denegadas por requisitos burocráticos», criticó Fechenbach. Gran parte de los ocupantes no tenían con residencia legal en España y decían que no podían pedir ayudas porque les ponían trabas para empadronarse, cosa que el Ayuntamiento negó. De hecho, los chabolistas vallaron la zona y en la entrada a una de las tres parcelas en las que estaba dividido Can Rova 2 había un candado y dos cámaras de videovigilancia apuntando hacia afuera, algo ilegal.

Las tareas de limpieza de Can Rova 2 se extendieron del 15 al 22 de julio y en ese periodo se retiraron 919.384 kilos de residuos.

A