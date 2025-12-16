Decreto para acelerar proyectos estratégicos: “El PP ha renunciado a todas las medidas medioambientales”

Para el Ejecutivo balear y para Vox, el decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica será la panacea para Balears. Se ‘acelerarán’ aquellos planes con una inversión mínima de 500.000 euros en el caso de usos agrarios; o de 1,5 millones en los sectores de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua. Y si asciende a más de 10 millones de euros, da igual el sector del que se trate, se ‘acelera’ y punto. Y ahí es donde surge una de las críticas de la oposición, que entiende que va a ser un coladero que dé carta blanca a hospitales, residencias y centros educativos privados “en suelo rústico”, o incluso a “proyectos turísticos que pasarán a ser oferta complementaria de la actividad agraria”, como señaló el conseller Ferran Rosa, de MÉS per Mallorca.

También les preocupa que, para lograr aprobarlo, el PP haya “renunciado a todas las medidas medioambientales” que aparecían en el decreto ley original, según el socialista Llorenç Pou, quien tiene claro que así se encubrirán proyectos de especulación urbanística al favorecer inversiones a cambio de más construcción.

15 días de plazo

Rosa advierte, por su parte, de que “a partir de ahora prácticamente todos los proyectos serán prioritarios”. También le preocupa que en el texto se indique que se necesitará “un informe del ayuntamiento donde se ubique la equipación o la infraestructura”, para cuya emisión sólo tendrá un plazo de 15 días. Pasado ese tiempo, lo tenga listo o no, “se pueden proseguir las actuaciones”, se indica en el decreto. La pregunta que se hace Rosa es si los técnicos de los consistorios, incluso de los consells, están preparados para redactar informes de ese tipo y, encima, en tan poco tiempo. En ese sentido, le surge otra inquietud: “Lo que hacen es incorporar un procedimiento completamente discrecional para modificar los planeamientos municipales. Completamente discrecional”.

Vox se congratula, por su parte, de haber logrado “garantizar la supervivencia de los mataderos en todas las islas, que es garantizar la continuidad del sector primario balear, la soberanía alimentaria y la dignidad de quienes trabajan la tierra”. La razón es que el decreto-cajón-de-sastre incluye en su disposición adicional quinta “la declaración en el ámbito territorial de Balears del servicio de matadero como servicio de interés económico general”. También cree su portavoz, Manuela Cañadas, haber “salvado al campo de la barbarie del monocultivo de placas solares y de cementerios futuros de litio que contaminan la tierra y el mar” tras haber “depurado” del texto las alusiones a la Agenda 2030.