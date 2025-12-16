El Class Bàsquet, cada vez más cerca del soñado ascenso

El Class Bàsquet ha continuado durante este 2025 su incansable camino hacia el ascenso a Primera FEB. Por segundo año consecutivo, el club sanantoniense se quedó a las puertas de conseguir el tan ansiado logro tras pelear hasta el final en los playoffs una serie muy disputada ante el Melilla y que se decidió en la prórroga.

La derrota no bajó los brazos de la entidad portmanyí que, tras la salida de David Barrio del banquillo, decidió aumentar la apuesta por un equipo que ahora ilusiona más que nunca.

La primera gran decisión fue el fichaje de Josep Maria Berrocal para dirigir el timón del conjunto de Sant Antoni. El técnico, que pasó por algunos de los mejores clubes del continente europeo como Macabi de Tel Aviv, Barcelona y Panathinaikos, fue el encargado de dirigir un proyecto que, ahora más que nunca, aspira a escalar hacia la segunda categoría del baloncesto nacional el año que viene.

El segundo gran movimiento del Class se dirigió hacia su hogar, donde cada dos semanas la afición portmanyí arropa a su equipo sin fallar a su cita. Y es que en el mes de junio, el Ayuntamiento de Sant Antoni empezó el proyecto de adecuación y reforma del polideportivo de Sa Pedrera, que finalizó medio año después.

Con la llegada de Berrocal al banquillo, nuevos jugadores para reforzar la plantilla y una Sa Pedrera completamente renovada, la ilusión y la confianza en el proyecto sanantoniense no han hecho más que crecer, y prueba de ello son los resultados en la presente campaña.

A falta de que termine la primera vuelta, el conjunto de Berrocal se mantiene en la pugna por el liderato de la categoría justo a grandes equipos del ámbito nacional en la que promete ser una temporada llena de alegrías e ilusión para la afición baloncestística de la isla.n