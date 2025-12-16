Anuario 2025 | Deportes
Básquetbol: año de madurez para el Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza
El Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza aprobó con nota el año 2025 después de conseguir el objetivo de mantenerse en su primer año en Tercera FEB. El conjunto dirigido por José Antonio Piqueras no lo tuvo fácil, ya que empezó la segunda vuelta con solo cuatro victorias en 13 partidos, y unas sensaciones que tenían que mejorar si se quería lograr el objetivo. Sin embargo, el equipo ibicenco logró sumar un total de diez triunfos que le ayudaron a cumplir el objetivo de un proyecto que se vertebra en los jugadores de las categorías base y que prevé seguir haciéndolo. El verano trajo consigo un cambio en el banquillo de Sa Real, después de que Piqueras decidiera formar parte de la dirección deportiva del club y Ángel Pascual, viejo conocido por la afición, se convirtiera en el nuevo técnico. La llegada del nuevo entrenador, sumado a las nuevas incorporaciones de jugadores como Ndiaye, Daniel Busto o el francés Davy Coffie, configuran una plantilla que espera consolidarse en la categoría y continuar su escalada en el baloncesto nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico