El Ayuntamiento de Ibiza confirma que cederá la 'escoleta' Can Cantó al Govern a partir del curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Ibiza ha respondido a las críticas del PSOE sobre el traspaso de la escoleta de Can Cantó al Govern balear asegurando que el proceso está "planificado" y que se está informando a las familias y al personal del centro para resolver dudas y garantizar la continuidad del servicio.

Según ha explicado el Consistorio, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la regidora de Infancia, Sara Barbado, mantuvieron este lunes una reunión con trabajadoras de la escoleta ante las cuestiones planteadas por el equipo educativo y por algunas familias usuarias. Además, este martes remitieron una circular informativa a todas las familias a través de la aplicación de comunicación del centro, con el objetivo de aclarar los puntos principales de la reorganización. Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado un consejo escolar urgente para este miércoles para atender "todas las cuestiones que aún puedan existir".

En su comunicado, el Ayuntamiento detalla que la escoleta de Can Cantó, junto con su ampliación, será cedida al Govern balear para que sea gestionada "de manera íntegra" por la conselleria de Educación, con inicio de actividad previsto para el curso 2026/2027.

Plantilla

Respecto al personal municipal que actualmente presta servicio en Can Cantó, el Consistorio indica que pasará a trabajar en la escoleta de Vila, manteniendo sus condiciones laborales, y reforzando el equipo ya existente en ese centro. El Ayuntamiento subraya que durante el curso 2025/2026 las escoletes continuarán "con las mismas condiciones" y que queda garantizada la Escuela de Verano de 2026.

De cara a la transición, el Ayuntamiento también asegura que se reunirá con cada familia "para atender las necesidades de cada niño de forma personalizada" en los cursos 2026/2027 y 2027/2028. Además, vincula la reorganización a una ampliación de servicios en la escoleta de Vila, que, según la nota, podrá ofrecer por primera vez atención durante los 12 meses del año. El Consistorio sostiene que este nuevo escenario permitirá un "mayor seguimiento y atención" a sus 35 alumnos, reforzando el proyecto educativo y aportando "mayor estabilidad" a familias y educadoras.

El Ayuntamiento defiende que esta decisión responde a su voluntad de "continuar mejorando la educación pública de primera infancia" y adaptarla a las necesidades reales de la ciudad, garantizando la calidad pedagógica, la conciliación familiar y la seguridad laboral del personal. También remarca que seguirá trabajando con el Govern para ampliar la oferta educativa de 0 a 3 años en la capital ibicenca.

Por último, la regidora de Infancia, Sara Barbado, se ha puesto a disposición de las familias a través del correo electrónico para resolver dudas o atender inquietudes relacionadas con el proceso.