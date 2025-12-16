Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arden dos contenedores en Can Bonet | J.M.L.R.

Un contenedor quedó completamente calcinado y otro resultó afectado por un incendio registrado sobre las cuatro de la madrugada de ayer en Can Bonet, en Sant Antoni. Hasta la zona se desplazaron tres bomberos, que intervinieron durante unos treinta minutos para extinguir el fuego, cuyas causas no han trascendido.

