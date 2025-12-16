El Parlament aprueba el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca y desactiva así "la bomba de relojería" de Ca na Putxa

Esta vez sí (en octubre no pudo ser), el Parlament ha convalidado este martes, con 31 votos a favor (de PP y Vox) y 24 en contra, el decreto ley 8/2025, de 5 de diciembre, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Balears. El decreto es un cajón de sastre en cuya disposición final segunda, dedicada a la “finalización inminente de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa”, se faculta al Consell de Ibiza a que adopte “un acuerdo plenario mediante el cual, con la autorización previa del Consell de Mallorca (…) se determine el traslado de la totalidad de la fracción rechazo de los residuos” a la planta de tratamiento de Son Reus para incinerarlos allí.

Una vez aprobado, el pleno acordó también que el decreto se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El visto bueno implica la declaración de servicio público del traslado de la fracción de rechazo, lo cual incluye “tanto el transporte marítimo como el terrestre”, así como que ese envío pueda estar vigente “hasta que se apruebe la revisión del Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos de Ibiza”, el cual deberá establecer “un sistema definitivo para gestionar la fracción de rechazo”.

También se da el pistoletazo de salida, previo entendimiento entre Ibiza y Mallorca, para que la entidad concesionaria del servicio público insular inicie “una prueba piloto” del traslado de basuras. La duración de la prueba piloto la deberán determinar los consells de ambas islas. Eso sí, paralelamente, la Comunitat Autònoma se compromete a hacer “aportaciones” al Consell de Mallorca para “cofinanciar" los costes del tratamiento de residuos. Esas aportaciones alcanzarán un importe máximo de 50 millones de euros “distribuidos proporcionalmente hasta en diez anualidades”, lo que da una idea de cuánto podría durar ese plan piloto “temporal”.

Toni Costa: "No hay bloqueo"

Para el ibicenco Toni Costa, vicepresidente del Govern y encargado de defender esta propuesta, se trata de un decreto que “no nace del capricho, sino de una realidad”: la dificultad para tramitar proyectos claves, que dada la farragosa burocracia acaban “encallados en una asociación de trámites fragmentados”. Costa se mostró complacido por haberlo sacado adelante después de que, en octubre, Vox lo paralizase: “No hay bloqueo, hay capacidad de acuerdo, no hay parálisis”, dijo dirigiéndose a la bancada de la oposición, que a su juicio se relamió entonces al ver decaer la propuesta legislativa del Govern.

Sobre el traslado de residuos, se limitó a decir un par de frases: primero, que dar cobertura legal al traslado de residuos es muy necesario “ante la finalización de la vida útil de Ca na Putxa”; segundo, que el Govern actúa con “lealtad institucional” en este caso y que se trata de “una solución temporal con una prueba piloto previa”.

"Nos encontramos con un texto que no era más que un caballo de Troya de la Agenda 2030, diseñado para facilitar la aplicación de sus postulados en nuestras islas y sacrificando a nuestro campo” Manuela Cañadas — Consellera de Vox

Aprobar el decreto, no obstante, no ha salido gratis al Ejecutivo presidido por Marga Prohens. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, está exultante por las contrapartidas logradas, especialmente por haber podido “depurar” su texto de todo aquello que oliera a renovables, que para este partido es como mentar a la bicha: “Nuestra labor ha sido la de actuar como un dique de contención inquebrantable frente a la ideología impuesta y los intereses que se escondían tras el mantra de la simplificación administrativa. Nos encontramos con un texto que no era más que un caballo de Troya de la Agenda 2030, diseñado para facilitar la aplicación de sus postulados en nuestras islas y sacrificando a nuestro campo”.

Vista aérea del vertedero Ca na Putxa. / Sergio G. Cañizares

Y respecto al traslado de residuos a Mallorca, Cañadas cree que se ha desactivado “la bomba de relojería” que suponía “la crisis de Ca na Putxa”, que está al límite de su capacidad. “Hemos garantizado el respaldo jurídico y financiero necesario para abordar el colapso, y hemos introducido el marco legal que permite el traslado de residuos a Mallorca de manera temporal”. De paso, no sólo ha “solucionado un grave problema de los ibicencos”, sino que además Vox alardea de haber logrado que “se baje la tasa de basuras que pagan los mallorquines”, dados los 50 millones de euros que recibirá el Consell de Mallorca.

"Salvar al soldado Vicent Marí"

Para Llorenç Pou, portavoz del PSOE, la verdadera “chicha” del decreto es esa bomba de relojería: “Lo importante es aprobar el traslado de residuos. Nos hubiera gustado que por una vez defendiera ese traslado” en la tribuna del Parlament, dijo dirigiéndose a Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza. Es la chicha porque su propósito, a juicio de Pou, es “salvarle de su inacción durante seis años, tiempo que lleva mareando la perdiz” del vertedero: “Se trata de salvar al soldado Marí”. Duda de que sea una operación a corto plazo, pues incluye el coste de 50 millones durante 10 años, y además acusa a Marí de “afectar, como consecuencia de su inacción, al plan de residuos de Mallorca”.

“Que ustedes quieran hundir su isla es un drama para los ibicencos, pero que nos quieran arrastrar a nosotros, me parece más dramático”. Ferran Rosa — Conseller de MÉS per Mallorca

Ferran Rosa, de MÉS per Mallorca, ataviado con una camiseta con el apropiado lema 'No volem ser el femer d’Europa', tampoco tuvo piedad de Marí, al que preguntó “cuál es su estrategia” con Ibiza: “¿Externalizar los problemas y seguir como si no pasara nada?”. A su juicio, en la mayor de las Pitiusas se ha emprendido “la huida hacia adelante de un modelo totalmente colapsado”, en el que “no hay vivienda ni servicios públicos” y en el que “todo son parches”, por ejemplo, pluses a profesores o médicos para que estos puedan pagar su alojamiento: “Es el síntoma de un fracaso colectivo”, según Rosa, que acabó con una frase demoledora: “Que ustedes quieran hundir su isla es un drama para los ibicencos, pero que nos quieran arrastrar a nosotros, me parece más dramático”.