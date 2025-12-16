Año de madurez para el Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza

El Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza aprobó con nota el año 2025 después de conseguir el objetivo de mantenerse en su primer año en Tercera FEB. El conjunto dirigido por José Antonio Piqueras no lo tuvo fácil, ya que empezó la segunda vuelta con solo cuatro victorias en 13 partidos, y unas sensaciones que tenían que mejorar si se quería lograr el objetivo. Sin embargo, el equipo ibicenco logró sumar un total de diez triunfos que le ayudaron a cumplir el objetivo de un proyecto que se vertebra en los jugadores de las categorías base y que prevé seguir haciéndolo. El verano trajo consigo un cambio en el banquillo de Sa Real, después de que Piqueras decidiera formar parte de la dirección deportiva del club y Ángel Pascual, viejo conocido por la afición, se convirtiera en el nuevo técnico. La llegada del nuevo entrenador, sumado a las nuevas incorporaciones de jugadores como Ndiaye, Daniel Busto o el francés Davy Coffie, configuran una plantilla que espera consolidarse en la categoría y continuar su escalada en el baloncesto nacional. n.

Josep Maria Berrocal llegó este año al banquillo del Class. | | J. A. RIERA