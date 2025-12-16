Los tres alojamientos más exclusivos de Airbnb para esta Navidad en Ibiza

Pasar la Navidad en Ibiza puede costar tanto como unas vacaciones de lujo en cualquier gran capital europea. En Airbnb, algunos de los alojamientos más exclusivos de la isla superan los 5.000 euros por noche, con villas pensadas para grupos, servicios premium y vistas de postal al mar y a Formentera. Estos son las tres villas más llamativas por precio, ubicación y prestaciones, según la descripción de sus anuncios para estas fechas.

Villa frente a la playa en Cala Jondal

Con vistas a la bahía de Cala Jondal, esta villa sitúa el lujo a un minuto del mar. El anuncio destaca la cercanía a locales conocidos como Blue Marlin y Tropicana Beach, además de la singularidad del entorno: Cala Jondal aparece descrita como reserva natural.

La vivienda incluye un plus poco habitual: servicio de limpieza y mayordomo a tiempo completo, con asistencia para reservar restaurantes y beach clubs, organizar chef, traslados o compras previas a la llegada. En una de sus terrazas, cuenta con una bañera de hidromasaje a medida “para tomar cócteles bajo las estrellas”, además de una propuesta de ocio que roza lo cinematográfico: discoteca y bar bajo el agua con ventanas a la piscina subacuática.

El salón de la villa / Airbnb

La villa tiene capacidad para diez personas en cinco dormitorios dobles con baño privado (cuatro con vistas al mar y uno orientado al jardín). Además, cuenta con wifi, TV satélite internacional, sistema de sonido, aire acondicionado central, cocina equipada, sauna, hammam y cuarto de vapor. Asimismo, en el exterior, tiene piscina climatizada, 2 jacuzzis, skylounge (para eventos hasta 40 personas bajo solicitud), cocina exterior y barbacoa.

El precio es de 5.000 euros la noche, por lo que en una estancia de cinco días en Navidad, el coste alcanza 25.000 euros (sin contar posibles suplementos).

Casa ibicenca con vistas al mar y Formentera, cerca del casco antiguo

El segundo alojamiento apuesta por un estilo más tradicional: una casa de estética ibicenca con vistas al mar y a Formentera, ubicada próxima al centro y al casco antiguo y a “escasos minutos andando de la playa”, según el anuncio.

Se distribuye en dos plantas con entradas independientes y ofrece lo esencial para una escapada cómoda en invierno: wifi y aire acondicionado.

Vistas desde la terraza / Airbnb

La villa tiene cuatro dormitorios con siete camas y dos baños. Su precio también es de 5.000 euros la noche.

Villa en Roca Llisa

La tercera propuesta se sitúa en Roca Llisa. El anuncio subraya una orientación sur que “inunda la propiedad de sol todo el día” y recalca que todas las habitaciones disfrutan de vista al mar a través de grandes ventanales.

Las estancias siguen un estilo minimalista y cada dormitorio cuenta con baño moderno con ducha en suite. En el apartado tecnológico y de seguridad, se mencionan sistema de alarma, SONOS en varias zonas, aire acondicionado, wifi y hasta una oficina independiente, además de vistas al mar y Formentera “desde todas las habitaciones y baños”.

El salón de la vivienda / Airbnb

La villa tiene capacidad para ocho viajeros, con cuatro dormitorios y seis camas. Además, cuenta con cinco baños. El precio es de 5.268 euros la noche, por lo que el precio de una estancia de cinco noches en Navidad se sitúa en 26.340 euros.