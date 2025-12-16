La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera

Ibiza y Formentera afrontan una semana de inestabilidad intensa, con lluvias persistentes, intervalos de tormenta y un descenso gradual de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio más significativo llegará este miércoles, cuando las Pitiusas estarán en alerta amarilla desde las 00.00 hasta las 14.59 horas por precipitaciones que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora. La lluvia llega así después de que la Aemet pronosticara un fin de semana pasado por agua por la llegada de la borrasca 'Emilia.

El martes ha comenzado con lluvias a primera hora. La probabilidad de precipitación es del 95% por la tarde y del 90% por la noche. La Aemet prevé chubascos que podrían ir acompañados de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 14ºC de mínima y 17ºC de máxima, con viento del sureste de hasta 10 km/h.

Aviso activo

El miércoles la probabilidad de lluvia se mantendrá muy alta, con valores del 75% de madrugada, 65% por la mañana y un repunte hasta el 85% al mediodía. Las máximas rondarán los 17ºC, mientras que el viento del nordeste podrá alcanzar 25 km/h, lo que aumentará la sensación de inestabilidad. Este día estará activo el aviso amarillo por lluvias, con riesgo de acumulaciones significativas en poco tiempo.

Las lluvias darán un respiro relativo el jueves. La probabilidad de precipitación bajará al 50% por la madrugada y al 45% durante el día, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas irán desde los 12ºC de mínima hasta los 18ºC de máxima, con vientos moderados del este y nordeste.

El viernes se reactivará el episodio lluvioso con probabilidades del 60% por la mañana y 75% por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, entre 10ºC y 18ºC, con viento del nordeste flojo a moderado.

Fin de semana: lluvias generalizadas

El sábado será especialmente húmedo: la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 100% durante la mañana y la tarde. El domingo repetirá el mismo patrón con otro 100%, completando así un fin de semana pasado por agua y con máximas que no superarán los 16ºC.