Un abogado inmobiliario advierte a los inquilinos: "El propietario te puede subir la renta de hasta los cinco últimos años"

Uno de los miedos de todo inquilino es que le suban el alquiler, y con el año nuevo esta posibilidad se convierte en una realidad para muchos, ya que los arrendadores pueden aplicar la subida del IPC.

El abogado inmobiliario Alberto Sánchez ha arrojado luz sobre una de las dudas más frecuentes en los contratos de alquiler: la actualización de la renta con el IPC (Índice de Precios al Consumo) y la posibilidad de aplicarla con efectos retroactivos si el arrendador no la ha notificado anualmente.

En un reciente video de TikTok, Sánchez, de la cuenta @legalmente.rrss, respondió a la pregunta de un usuario sobre si el propietario puede reclamar la subida del IPC de hasta cinco años atrás, incluso si nunca la notificó formalmente.

Se permite la actualización

El abogado afirma que la respuesta es sí: el propietario tiene el derecho de aplicar las subidas correspondientes al IPC de los últimos cinco años.

Así, explica que esta potestad se basa en el artículo 1964 del Código Civil español, que establece un plazo de prescripción de cinco años para las acciones personales sin plazo especial, incluyendo las relativas al cobro de rentas. Por lo tanto, si un propietario nunca actualizó la renta con el IPC en años anteriores, la ley le permite notificar al inquilino la acumulación de las subidas no aplicadas de los últimos cinco años.

El "truco" de la retroactividad

Sin embargo, el abogado advierte que existe un "truco" legal importante: la subida solo tiene efectos a partir del momento de la notificación formal al inquilino, no con carácter retroactivo.

El propietario no puede exigir al inquilino que pague las diferencias de renta no cobradas de los años anteriores. "Las cantidades que no cobró en su momento por no actualizar la renta las ha perdido el propietario", aclara Sánchez.

Además, explica que la actualización se realiza de la siguiente manera: "el propietario puede sumar el IPC de cada uno de los últimos cinco años al precio de la renta base; el resultado es una nueva renta actualizada y el inquilino estará obligado a pagar esta nueva renta actualizada a partir del mes siguiente a la notificación formal de la subida".

En resumen, aunque el arrendador puede consolidar las actualizaciones del IPC no aplicadas durante hasta cinco años para establecer una nueva renta más alta, pierde el derecho a reclamar las cantidades monetarias que dejó de percibir por no haber notificado la actualización en su momento.