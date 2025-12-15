Estas son las viviendas para jóvenes que quiere construir el Ayuntamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto invertir más de dos millones de euros en vivienda municipal, según han explicado el alcalde, Rafael Triguero, y la teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos, Gema Marí, durante la presentación de los presupuestos para 2026. Si bien el Consistorio ya ha puesto a disposición del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) los terrenos municipales que había disponibles para que el Govern pueda construir vivienda protegida, el equipo de gobierno municipal también tiene previsto construir pisos.

Gracias a fondos europeos, estas cuentas municipales incorporan 2.376.990 euros que se destinarán, entre otras vertientes, a la redacción de un proyecto de vivienda de tipo coliving para jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Sa Campanera; la rehabilitación de viviendas y una promoción para jóvenes en la avenida Isidor Macabich (en el año entrante se destinarán 72.000 euros a la redacción de dicho proyecto). Concretamente, éste último se llevará a cabo en la zona de la antigua nave del área de fiestas del Ayuntamiento, ubicada delante del parque de la Paz. Allí se construirá un edificio de viviendas destinadas también a jóvenes. "Ahora que ya tenemos la disposición de los fondos, comenzamos la licitación del proyecto", apunta Triguero.

"También estamos trabajando con el Govern para que todas las políticas de nuevas viviendas se declaren, por parte del Ejecutivo autonómico, como proyectos estratégicos. Se trata de poder acelerar de esta manera todos los trámites, como ocurrió la semana pasada en dos promociones de nuestra ciudad”, en palabras del alcalde.

"Que los jóvenes puedan emanciparse"

En el solar UA23 de sa Penya, en sa Pedrera, a los pies de la muralla, el Consistorio quiere construir entre cinco y ocho unidades residenciales con un formato de coliving para jóvenes de la ciudad. También para coliving y para jóvenes serán las viviendas que se quieren habilitar en el edificio de Sa Campanera, situado en la calle Major de Dalt Vila.

Asimismo, a vivienda asequible se destinan 326.852 euros para finalizar las obras de la promoción de sa Drassaneta. "Incluye tres viviendas para jóvenes y otras tres asistenciales, con su finalización prevista en febrero" de 2026. Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja en la línea de la reconversión de locales comerciales a vivienda, añade el primer edil.

Para poder acceder a cualquier vivienda pública que se ofrezca en la ciudad, ya sea por parte del Ayuntamiento o del Govern, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de viviendas en el Ibavi y llevar 10 años empadronados en Ibiza. Además, un mínimo del 25% será para personas mayores, familias monoparentales y numerosas. El resto irá destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años.

"Lo que queremos es que los jóvenes puedan emanciparse", concluye Triguero.