Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa

El Ayuntamiento de Ibiza llevará al próximo pleno municipal, que se celebrará este jueves, la adjudicación definitiva del contrato de gestión del abastecimiento de agua potable y del saneamiento a Aqualia. Los plazos para poner en marcha el nuevo servicio dependerán de si las empresas que no salieron ganadoras del proceso de licitación deciden interponer recursos.

"Si no hay recursos, en el primer trimestre ya se podrá firmar el contrato con la entidad y comenzar a realizar todas las inversiones necesarias que hacen falta en nuestra ciudad", señala el alcalde, Rafael Triguero. En este sentido, destaca, aparte de la construcción de una red que separe aguas pluviales y residuales, "la preparación de la ciudad para poder evacuar el agua", en caso de fuertes lluvias, "con una red de pluviales acorde y haciendo que se pueda evacuar el agua hacia el puerto o las playas".

Por otra parte, el Ayuntamiento invertirá en breve "dos millones de euros para evitar infiltraciones de agua salina en la red de agua".