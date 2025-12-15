A la venta en Ibiza una casa payesa con más de un siglo de historia y vistas a ses Salines

Una auténtica finca payesa con más de un siglo de historia ha salido al mercado en la zona de Sant Josep. La propiedad, construida en el año 1900, cuenta con vistas al mar y al parque natural de ses Salines y está ubicada "en un entorno de calma y privacidad", destaca el anuncio de la inmobiliaria Best.

La finca se asienta sobre un terreno virgen de 22.500 metros cuadrados, "donde la naturaleza es protagonista y el aislamiento está garantizado", detallan. La vivienda principal cuenta con 140 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios y un baño. Según destaca la inmobiliaria, la casa se encuentra en buenas condiciones de conservación, aunque "requiere algunas reformas para actualizarla y potenciar su carácter tradicional".

El inmueble incluye además un garaje que, con una intervención adecuada, podría reconvertirse en una zona de invitados. En cuanto a suministros, la propiedad está conectada a la red eléctrica y al agua municipal, y dispone también de una cisterna para almacenamiento de agua.

Las vistas desde la casa / Best

El anuncio destaca, no obstante, un aspecto clave: al estar ubicada en una reserva natural protegida, no se permiten ampliaciones de la vivienda.

El precio de venta es de 1.698.000 euros. Desde la inmobiliaria consideran que se trata de “una oportunidad excepcional” para quienes buscan una casa payesa con historia en un entorno natural y protegido de Ibiza.