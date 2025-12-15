“Nada supera volver a Ibiza”: la llegada en helicóptero a la isla que arrasa en Instagram

Ibiza desde el aire, al atardecer, y con final de película: así es el “regreso a casa” que ha compartido en Instagram Dwayne Nolan, un extranjero residente en la isla, tras pasar el el domingo sobrevolando la costa peninsular en helicóptero.

Vistas de las aguas cristalinas de Sant Antoni / Instagram

“Volviendo a Ibiza anoche, justo a tiempo para un atardecer sobre Cala Comte y San Antoni, fue el toque final perfecto después de un día irreal”, escribe en su publicación. Según relata, el plan surgió sin demasiadas vueltas: salieron desde Ibiza y, “como quien no quiere la cosa”, su amigo “de repente tuvo ganas de darse una vuelta por la península”. El resultado: horas de vuelo y un recorrido que les llevó por Dénia, Benidorm, Alicante y Valencia.

La llegada a la isla en plena hora dorada, con las aguas cristalinas de la zona de Sant Antoni bajo el helicóptero, un barco abriéndose paso por el mar y, al fondo, la puesta de sol tiñendo el horizonte. La cámara termina regalando una panorámica del puerto de Sant Antoni desde el aire, con esa mezcla de calma y “vuelta a casa” que Nolan resume sin rodeos: “Vistas impresionantes por todas partes… pero nada, absolutamente nada, supera esa sensación de volver a Ibiza”.

El vídeo lleva cerca de 5.000 likes y cientos de comentarios. Porque sí: puedes ver media costa mediterránea en un solo día… pero, para algunos, el verdadero lujo es entrar de nuevo en la isla justo cuando el sol cae.