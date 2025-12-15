PSOE y Unidas Podemos acusan al Consell de “estigmatizar” a los migrantes con el acceso a las tarjetas de bus en Ibiza

Los grupos del PSOE y Unidas Podemos en el Consell Insular de Ibiza han presentado una iniciativa conjunta para que el equipo de gobierno de Vicent Marí rectifique la instrucción en vigor desde el 2 de diciembre que impide acceder a los abonos de transporte público a las personas empadronadas que no dispongan de DNI o NIE.

Según han explicado los portavoces de ambas formaciones, Elena López Bonet (PSOE) y Òscar Rodríguez (Unidas Podemos), la medida afecta a cientos de familias residentes que, pese a estar debidamente empadronadas en la isla, quedarían fuera de la gratuidad del transporte público. En concreto, señalan que la restricción se aplica a quienes solicitan el título por primera vez o a quienes han perdido la tarjeta y necesitan un duplicado. Además, advierten de que el impacto se ampliará cuando se haga efectiva la renovación de la totalidad de los títulos prevista con la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio de transporte público.

Decisión "cruel"

López Bonet ha calificado la decisión de “cruel” y ha subrayado que las personas inmigrantes son “uno de los colectivos que más lo necesitan” para su movilidad diaria. Por ello, ha reclamado “la retirada inmediata” de la decisión de suspender la gratuidad del transporte para estos residentes, y ha pedido que se controle y sancione a quien haga un uso indebido de las tarjetas “en lugar de castigar a estos colectivos”.

Por su parte, Rodríguez ha cargado contra la decisión del PP, enmarcándola en una “deriva” similar a su gestión en otros ámbitos, y ha denunciado que se está retirando “el derecho a un transporte público gratuito” a vecinos que, pese a estar empadronados, todavía no tienen la nacionalidad o el permiso de residencia en España. El portavoz ha defendido, además, el papel de estos residentes en la economía insular, destacando que “pagan su alquiler y consumen en bares, restaurantes y comercio local” y que resultan “clave para muchos sectores”.

Ambas formaciones sostienen que, aunque la instrucción se ha justificado en la prevención del fraude, no se ha aportado evidencia de que las personas migrantes empadronadas sean responsables de los usos irregulares detectados, que según la información pública a la que aluden, afectarían principalmente a turistas y personas no residentes. PSOE y Unidas Podemos alertan también de que la aplicación de la norma contribuye a estigmatizar a la población migrante, al vincularla implícitamente con la irregularidad y el fraude.

Los portavoces ponen, además, el foco en lo que consideran “situaciones paradójicas” del sistema previsto: aunque algunos colectivos vulnerables como menores tutelados, hijos escolarizados o personas derivadas desde Cáritas u otras entidades podrían seguir accediendo a los abonos, la mayoría de residentes empadronados sin DNI o NIE quedaría excluida, con casos en los que los hijos tendrían acceso mientras los padres no.

La moción se debatirá en el próximo pleno / PSOE

PSOE y Unidas Podemos recuerdan que el empadronamiento es el mecanismo por el que un municipio reconoce la residencia efectiva de una persona con independencia de su situación administrativa. Por ello, consideran injusto excluir de los abonos de transporte a quienes están empadronados y advierten del encarecimiento de sus desplazamientos habituales, con impacto en el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.

La moción presentada insta al Ejecutivo insular a rectificar la instrucción vigente desde el 2 de diciembre para que todas las personas empadronadas en Ibiza puedan acceder a los abonos en igualdad de condiciones, y a adaptar medidas de control contra el uso indebido sin perjudicar a quienes residen de forma efectiva en la isla.

La iniciativa se debatirá en el próximo pleno ordinario del Consell Insular, previsto para este viernes 19 de diciembre.