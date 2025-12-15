Un presupuesto de 99 millones para el 2026 en Ibiza: infraestructuras, vivienda y más policía

El Ayuntamiento de Ibiza ha preparado un presupuesto de 98.914.858 euros para el 2026 (el más alto hasta ahora), presentado este lunes en el Cetis por parte del alcalde, Rafael Triguero, y la teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos, Gema Marí. Aumenta un 8,28% respecto a 2025 y está previsto que se alcancen los 100 millones de euros en las cuentas de 2027.

Del total de casi 99 millones, 1,14 millones se destinarán a un aumento de la plantilla de la Policía Local, con 15 plazas de agente, tres de oficial y una de inspector. Así, se trataría de 19 nuevos efectivos con "el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía", además de la incorporación de más equipamientos y vehículos destinados al cuerpo. Concretamente, se prevén 150.000 euros para la compra de vehículos (con fondos del Consell de Capitalidad). La plantilla de la Policía Local la integran actualmente 99 efectivos y recientemente ha habido 75 solicitudes en una convocatoria municipal para cubrir cuatro plazas. El objetivo final del equipo de gobierno municipal es alcanzar, "como mínimo, la cifra de 150 policías".

Un 64,95% del dinero de los presupuestos proviene de fondos propios municipales, mientras que un 21,56% llega del Estado, el 6,93% del Govern, un 4,10% del Consell y un 2,40% de Fondos Europeos.

Albergue de es Gorg

En Servicios Sociales, se prevé más de medio millón de euros (532.949 euros) para culminar la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg, financiado por el Consell. En esta cartera del equipo de gobierno municipal, el presupuesto aumenta por tercer año consecutivo: un 14% en 2024, un 13,84% en 2025 y un 10% para el 2026. También destaca la aportación de la institución insular para la ampliación del centro cultural Can Ventosa y la reforma integral de la calle Conde Rosselló, con una inversión total de 1.714.200 euros.

Al apartado de ayudas y subvenciones (a otras instituciones, personas físicas o asociaciones) se destinan 12 millones de euros, es decir, un 14,18% más que el año pasado. "Incluye ayudas a libros de texto, para estudios, subvenciones de acción social, de promoción económica o a asociaciones de vecinos". Estas últimas registran un incremento del 30%, llegando a los 270.500 euros. A entidades de carácter social se les destina un total de 750.000 y, por otro lado, 310.000 euros a las culturales. También hay una partida de 250.000 euros para ayudas al alquiler. Las subvenciones en el ámbito deportivo ascienden a 935.444 euros (un 12,43% más), cuyo objetivo es "continuar impulsando la actividad deportiva y el apoyo a los clubes locales".

En este sentido, se prevé una inversión de 893.985 euros para la pista polideportiva cubierta de ses Figueretes y 420.000 en la mejora de instalaciones deportivas.

El Consistorio también destinará más de dos millones de euros a construir vivienda asequible.

Carrera profesional

Las cuentas de 2026 prevén mejoras salariales. "El gasto de personal ascenderá a 32.529.606 euros, con una variación al alza respecto al 2025 de un 11,14%, lo que en cifras se traduce en 3,2 millones más", ha señalado Marí que ha justificado este aumento: "Está previsto el incremento en las retribuciones del personal del Ayuntamiento en un 2% respecto al 2025, por necesidades urgentes de refuerzo de la Policía Local, incorporando en su plantilla de personal a 19 nuevos efectivos y, en último lugar y muy significativamente, la continuidad en la puesta en marcha de una prioridad marcada desde el principio de nuestro mandato: la aprobación el pasado mes de septiembre de una carrera profesional, objetiva, transparente y personalizada, en reconocimiento de los méritos profesionales, la experiencia y la formación de todo el equipo humano al servicio del Consistorio", ha añadido. La implementación del segundo tramo de la carrera profesional, "con un 70% a partir del 1 de enero del 2026, significa un incremento presupuestario de 1,6 millones". El Ayuntamiento de Ibiza cuenta con alrededor de 500 trabajadores, ha detallado Marí.

Sobre el gasto corriente, para este ejercicio alcanza una reducción del 1,18%. "Se comienza a marcar la línea de un control a la baja del gasto, motivado fundamentalmente por la adjudicación de servicios, lo que implica que los importes que se consignan sean más reales y no solo una previsión, de aquí su ajuste", en palabras de Marí.

Asimismo, se destinan 1.254.924 euros a actuaciones de mejora en centros educativos, a través del convenio plurianual con la conselleria balear de Educación.

El alcalde afirma que en 2026 terminarán "30 inversiones importantes de nuevas infraestructuras públicas", como el polideportivo de ses Figueretes y nuevos equipamientos deportivos adjuntos al mismo, el albergue mencionado de es Gorg, Sa Peixateria, el Mercat Vell... Así como mejoras de las aceras y asfaltados de la ciudad y del paseo de Vara de Rey. Además, 1,7 millones de euros se destinarán a "nuevos aparcamientos disuasorios y a ampliar y mejorar los existentes", en cuestiones de iluminación y de acondicionamientos de las plazas. "Hay más de 60 expedientes en marcha de mejoras de servicios en nuestra ciudad", ha agregado Marí.